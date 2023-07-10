Когда закончатся дожди в Крыму? Синоптики дали ответ

Вероятность осадков в виде дождя сохранится в Крыму до 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всю прошлую неделю жители и гости Крыма изнывали от жары. Зной дошел до своей кульминации в субботу, когда воздух прогрелся до 35 градусов. Но уже 9 июля жаркую погоду сменили сильные дожди с грозами.

Ливни обрушились на полуостров в воскресенье днем. Из-за погодного «сюрприза» дороги в крымской столице превратились в полноводные реки, а в некоторых районах полуострова пропал свет. В «Крымэнерго» то и дело каждые полчаса фиксировали аварийные отключения и аварии на сетях.

Из-за аномального дождя даже подтопило рынок на Москольце, а на проезжую часть в центре Симферополя упало дерево. Непогода застала врасплох автолюбителей прямо во время движения. Из-за этого город встал в километровые пробки. Хоть дождь и длился около часа, последствия после него пришлось разгребать и на следующий день.

- На выходных непогода показала свой нестабильный характер из-за холодного фронта, который принес сильные ливни, град и шквалистый ветер. В понедельник в Крыму все еще остается вероятность осадков и сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами будут отмечаться кратковременные дожди, грозы. В западных районах полуострова остается предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности, - сообщила начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По словам синоптика, вероятность осадков в виде дождя сохранится в Крыму до 14 июля. Температура воздуха в ближайшие дни будет находиться в пределах 28-32 градусов, а ночью – опустится до 13-16.

К выходным метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий. Дожди должны прекратиться уже к субботе, поэтому туристам и жителям полуострова можно будет смело отправиться на пляжи. К тому же, вода на крымском побережье прогрелась до комфортных для купания температур. Теплее всего в Азовском море и Керченском проливе – 27 градусов со знаком плюс. На ЮБК и Севастополе море прогрелось до 25, а в Феодосии Евпатории и Черноморском - 24.

В ближайшую неделю синоптик прогнозирует сильную жару, которую в середине дня будут сменять кратковременные дожди.

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