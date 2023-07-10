Что происходит на пляжах Южного берега Крыма, пока Сочи утопает в тропических ливнях

Температура воздуха в ближайшие дни в южной части Крыма будет находиться в пределах 28-32 градусов Фото: Александра Тимощенко

На выходных в Сочи пришли настоящие тропические дожди, которые наделали немало шума. 9 июля курорт превратился в бурлящую реку. Потоки ливней местами привели к подтоплению многих районов. Всему виной – тыловая часть циклона, которая охватила сразу несколько южных регионов.

КАК ДЕЛА В КРЫМУ?

В числе «избранных» оказался и Крым. В воскресенье буквально за считанные минуты грозовые черные тучи заполонили небо над всем полуостровом и дождем обрушились на землю. В разных городах полуострова под воду ушли дороги, а на море поднялся сильный шторм. Сильнее всего досталось центральной части Крыма. Но синоптики делятся оптимистичными прогнозами. По словам начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, буквально через пару дней погода снова наладится и придет в норму. В первую очередь, это коснется Южного берега Крыма.

Туристы отправились на пляжи Фото: Александра Тимощенко

- На выходных непогода показала свой нестабильный характер из-за холодного фронта, который принес сильные ливни, град и шквалистый ветер. Под конец недели осадки прекратятся по всему полуострову. Самые благоприятные условия мы наблюдаем в Алуште, Ялте, Алупке и Гурзуфе, - отмечает Любецкая.

СНОВА ЖАРА

Дождь не напугал местных туристов. Уже в понедельник отдыхающие вышли на пляжи Ялты и Алушты и заняли почти все свободные места на побережье. Кто-то загорал под щадящим солнцем, а кто-то, не вылезая, купался в теплом море. Температура воздуха в ближайшие дни в южной части Крыма будет находиться в пределах +28-32 градусов, а к выходным поднимется до +37!

Под конец недели в Крым снова придет жара Фото: Александра Тимощенко

- Сейчас в Ялте мелкие тучки и не так сильно жарко, лежать на пляже – одно удовольствие. И главное – не обгоришь! Поэтому загораем, пока есть такая возможность. По прогнозам, сегодня-завтра могут быть небольшие дожди, но они обычно длятся здесь минут 10-20, а потом снова выходит солнце. Тем более, под конец недели снова будет солнечно и жарко, - рассказывает КП-Крым крымчанка Анастасия.

Пока Сочи и Краснодарский край продолжает заливать ливнями, отдыхающие направляются в Крым. К тому же, температура воды в Черном море сейчас больше напоминает парное молоко. В Ялте, Алуште и Гурзуфе вода прогрелась до 25-26 градусов.

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