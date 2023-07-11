В начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 19.00 понедельника, 10 июля, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 425 машин.

– Время ожидания около двух часов, – сообщили в крымском Минтрансе.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, со стороны Керчи затруднений не было.

Как сообщалось ранее, утром 10 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась пробка длиной девять километров. Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин сообщал со стороны Тамани стоит около 1300 машин, а время ожидания составляет около шести часов. Однако со стороны полуострова затруднений движения не было.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 11 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

А вечером 9 июля приостановила работу Керченская переправа. Такое решение было принято из-за сильного ветра. Порывы достигали 24 метров в секунду. Паромы перестали курсировать в 21.30. На следующий день переправа возобновила свою работу.

Напомним, в начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался. Своего пика трафик достиг 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров! Позже ситуация на Крымском мосту пришла в норму, но на прошедших выходных снова повторила тенденцию.