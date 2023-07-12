В одном из дворов Феодосии взорвался мопед: пострадали две женщины

Госпитализация никому не потребовалась Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 12 июля, в Феодосии взорвался мопед, в результате чего пострадали две женщины. Об этом «КП-Крым» сообщил блогер и общественник Александр Талипов.

– Ровно в 19.00 произошел сильнейший взрыв. Дом ходил ходуном. Повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора, – отметил он в своем Telegram-канале.

Талипов рассказал, что в его дворе горел мопед.

– Скорее всего, он взорвался, – добавил общественник.

По его словам, радиус разлета деталей этого транспортного средства составил 200 метров.

– Сила взрыва колоссальная, вряд ли это техническая неисправность, – отметил блогер.

Талипов рассказал корреспонденту «КП Крым», что в результате взрыва пострадали две женщины. К счастью, обе остались живы, и госпитализация им не потребовалась. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.

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