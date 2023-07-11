Время ожидания меньше получаса. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

В начале недели пробка на Крымском мосту снова набрала обороты. На подъезде в Крым вновь выстроилась вереница из автомобилей длиной девять километров. Несколько часов она почти не двигалась, но к середине дня начала уменьшаться. Так, утром 11 июля пробка на Крымском мосту снова уменьшилась.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА 11 ИЮЛЯ 2023

Как сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту, очереди на проезд ожидает 40 машин. При этом со стороны Крыма затора нет.

- В очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств. Со стороны Керчи затруднений нет, - пишут в группе.

Заметим, накануне, 10 июля, максимальная длина пробки была зафиксирована в районе 10:00 - в очереди насчитали 1310 машин, время ожидания составляло шесть часов. Но абсолютный рекорд был установлен 3 июля, когда затор растянулся до 13 километров. Непростая ситуация на подъезде к полуострову образовалась в начале июля 2023 - на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался.

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