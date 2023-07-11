Талисманы для героев: жительница Керчи вышивает иконы из бисера для участников СВО

Наталья Храпницкая вышивает иконы рано утром. Фото: личный архив

Пенсионерка Наталья Храпницкая из Керчи больше семи месяцев делает небольшие иконы-талисманы для героев специальной военной операции. Крымчанка надеется, что ее работы будут оберегать ребят на фронте и принесут им удачу.

- Я вышиваю каждый день в свободное время. В основном встаю рано утром и начинаю работать. Быт съедает много времени, а еще забочусь о внуках. Но мои иконы для ребят многое значат, они верят, что они их спасут. Кладут их в карман и вообще не вытаскивают, - отметила Наталья Храпницкая.

На фронт пенсионерка отправила пока только 10 работ через волонтеров. Фото: личный архив

Чтобы вышить одну картину, у керчанки уходит примерно три дня, все зависит от того, насколько большое полотно. На изготовление одной работы уходит от 2500 до 5000 бисерин. Всего пенсионерка создала около 300 икон, но на фронт пока отправила только 10. Остальные передаст позже, через волонтеров.

- Сначала я сама покупала и бисер, и схемы, а потом как-то к соседу зашла помочь, рассказала о своем занятии, и он мне тоже деньгами начал помогать, потом другие подключились. Вот так и получилось, что бисер мне иногда приносят люди, потому что тоже хотят помочь, для этих это благое дело, - отметила пенсионерка.

Бисер для изделий часто приносят соседи и неравнодушные люди. Фото: личный архив

А еще Наталья Храпницкая пишет стихи, которые также посвящает участникам специальной военной операции. По словам керчанки, вдохновение к ней пришло после того, как ее племянник Андрей Коровин героически погиб в зоне проведения специальной военной операции во время выполнения боевых задач.

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