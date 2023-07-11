«Пять минут - и готово»: как проходит досмотр на Крымском мосту

Днем на выезд из Крыма пробка растянулась примерно до одного километра Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Курортный сезон в Крыму – в самом разгаре. Поэтому сотни туристов со всей страны спешат на полуостров. Но перед тем, как встать в очередь за шезлонгами и пляжными зонтиками, приходится постоять у пунктов досмотра. Безопасность - прежде всего.

Утром 10 июля пробка на Крымском мосту выросла до 9 километров, но к 5 вечера ситуация улучшилась, а 11 числа затор практически рассосался. «Комсомолка» решила проверить, как проходит досмотр, и что происходит на Крымском мосту прямо сейчас. Корреспондент КП-Крым решила проехать на легковом авто по мосту в обе стороны, общее время в пути вместе с досмотрами заняло полтора часа.

По словам автомобилистов, пройти досмотр можно на 15 минут дольше, чем обычно Фото: Елена КОСТРЫКИНА

ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

Днем на выезд из Крыма пробка растянулась примерно до одного километра: машины скопились от автоподходов до пунктов досмотра. Это связано с небольшим увеличением трафика. Пришлось подождать досмотра около часа. По словам автомобилистов, это примерно на 15 минут дольше, чем обычно.

- Я практически каждый день езжу в Тамань по работе. Обычно быстрее выезжаю из Крыма. Но это вообще нестрашно, разница небольшая. Сейчас все быстро пройдем, - поделился опытом с корреспондентом КП-Крым житель Керчи Евгений Фоменко.

Сам досмотр прошел достаточно быстро. Машину проверили буквально за 5 минут. Специалисты осмотрели багажник, бардачок, заглянули под капот. И все - досмотр был закончен. На самом мосту заторов уже не было, путь открыт.

На досмотре не пришлось долго стоять Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Путь со стороны Тамани был тоже не особо затруднительным. В четыре часа дня передо мной в очереди стояли несколько машин.

Транспорт, который едет в Крым, разделяют на три категории: пассажирские автобусы, легковые автомобили с большим количеством багажа и машины с ручной кладью. От этого зависит скорость прохождения досмотра. Через энтероскоп проходит только груженый транспорт. Важно, что обычные легковые машины едут только по левой полосе. Правая предназначена для проезда спецтранспорта и пассажирских автобусов.

С ручной кладью досмотр проходит гораздо проще и быстрее. Например, с собой в дорогу я взяла только одну небольшую сумку. Поэтому досмотр прошла буквально за две минуты. Достаточно было всего лишь положить вещи на сканер и пройти через металлоискатель. Такому же примеру последовали и другие туристы.

- Перед тем, как ехать в отпуск на полуостров, мы с женой сразу в интернете посмотрели, что нужно знать отдыхающим, чтобы проехать по Крымскому мосту максимально быстро. Вещи упаковывали компактно - они влезли в один чемодан. А еще взяли небольшую сумку с едой. Буквально 5 минут - и у нас все проверили, - рассказывает Николай Громов из Королева.

На подходах к Крымскому мосту со стороны Кубани установили 28 биотуалетов примерно через каждые 350 метров. А вот волонтеров с водой я не заметила. Скорее всего, они выходят только тогда, когда на путепроводе действительно большие заторы.

В общей сложности путь из Крыма в Краснодарский край и обратно занял у меня около полутора часов.

ЗАТОРЫ ЛИКВИДИРУЮТ

По словам министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева, для того, чтобы ликвидировать автомобильные заторы, на Крымском мосту обустроено 11 модульных зданий с устройством 18 досмотровых полос, что позволяет проверять до 440 автомобилей в час со стороны Тамани и 400 - из Керчи. Кроме того, ведомственной охраной Минтранса привлечено и обучено более 200 сотрудников.

Сейчас перед въездом затор небольшой Фото: Елена КОСТРЫКИНА

МОРСКОЙ ПУТЬ

А еще для ликвидации заторов на Крымском мосту в Керчь пригнали большой десантный корабль. Он будет ходить с территории рыбного порта, и перевозить туристов через Керченский пролив, в случае возникновения больших пробок. В день судно будет делать 5 рейсов, за один раз БДК может взять на борт 40 легковых машин. Отмечается, что большой десантный корабль пригнали по поручению Владимира Путина. Также в порту Керчи находится паром «Керченский-2». Его введут в работу, как только появится необходимость. Такое решение принял министр транспорта России Виталий Савельев.

ТРАФИК УВЕЛИЧИТСЯ

По прогнозам министерства транспорта Российской Федерации, пик потока автотуристов со стороны Краснодарского края ожидают 16-17 июля.

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