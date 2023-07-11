Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2023 14:55

«Пять минут - и готово»: как проходит досмотр на Крымском мосту

Путь из Крыма и обратно по мосту 11 июля занял полтора часа
Елена КОСТРЫКИНА
Днем на выезд из Крыма пробка растянулась примерно до одного километра

Днем на выезд из Крыма пробка растянулась примерно до одного километра

Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Курортный сезон в Крыму – в самом разгаре. Поэтому сотни туристов со всей страны спешат на полуостров. Но перед тем, как встать в очередь за шезлонгами и пляжными зонтиками, приходится постоять у пунктов досмотра. Безопасность - прежде всего.

Утром 10 июля пробка на Крымском мосту выросла до 9 километров, но к 5 вечера ситуация улучшилась, а 11 числа затор практически рассосался. «Комсомолка» решила проверить, как проходит досмотр, и что происходит на Крымском мосту прямо сейчас. Корреспондент КП-Крым решила проехать на легковом авто по мосту в обе стороны, общее время в пути вместе с досмотрами заняло полтора часа.

По словам автомобилистов, пройти досмотр можно на 15 минут дольше, чем обычно

По словам автомобилистов, пройти досмотр можно на 15 минут дольше, чем обычно

Фото: Елена КОСТРЫКИНА

ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

Днем на выезд из Крыма пробка растянулась примерно до одного километра: машины скопились от автоподходов до пунктов досмотра. Это связано с небольшим увеличением трафика. Пришлось подождать досмотра около часа. По словам автомобилистов, это примерно на 15 минут дольше, чем обычно.

- Я практически каждый день езжу в Тамань по работе. Обычно быстрее выезжаю из Крыма. Но это вообще нестрашно, разница небольшая. Сейчас все быстро пройдем, - поделился опытом с корреспондентом КП-Крым житель Керчи Евгений Фоменко.

Сам досмотр прошел достаточно быстро. Машину проверили буквально за 5 минут. Специалисты осмотрели багажник, бардачок, заглянули под капот. И все - досмотр был закончен. На самом мосту заторов уже не было, путь открыт.

На досмотре не пришлось долго стоять

На досмотре не пришлось долго стоять

Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Путь со стороны Тамани был тоже не особо затруднительным. В четыре часа дня передо мной в очереди стояли несколько машин.

Транспорт, который едет в Крым, разделяют на три категории: пассажирские автобусы, легковые автомобили с большим количеством багажа и машины с ручной кладью. От этого зависит скорость прохождения досмотра. Через энтероскоп проходит только груженый транспорт. Важно, что обычные легковые машины едут только по левой полосе. Правая предназначена для проезда спецтранспорта и пассажирских автобусов.

С ручной кладью досмотр проходит гораздо проще и быстрее. Например, с собой в дорогу я взяла только одну небольшую сумку. Поэтому досмотр прошла буквально за две минуты. Достаточно было всего лишь положить вещи на сканер и пройти через металлоискатель. Такому же примеру последовали и другие туристы.

- Перед тем, как ехать в отпуск на полуостров, мы с женой сразу в интернете посмотрели, что нужно знать отдыхающим, чтобы проехать по Крымскому мосту максимально быстро. Вещи упаковывали компактно - они влезли в один чемодан. А еще взяли небольшую сумку с едой. Буквально 5 минут - и у нас все проверили, - рассказывает Николай Громов из Королева.

На подходах к Крымскому мосту со стороны Кубани установили 28 биотуалетов примерно через каждые 350 метров. А вот волонтеров с водой я не заметила. Скорее всего, они выходят только тогда, когда на путепроводе действительно большие заторы.

В общей сложности путь из Крыма в Краснодарский край и обратно занял у меня около полутора часов.

ЗАТОРЫ ЛИКВИДИРУЮТ

По словам министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева, для того, чтобы ликвидировать автомобильные заторы, на Крымском мосту обустроено 11 модульных зданий с устройством 18 досмотровых полос, что позволяет проверять до 440 автомобилей в час со стороны Тамани и 400 - из Керчи. Кроме того, ведомственной охраной Минтранса привлечено и обучено более 200 сотрудников.

Сейчас перед въездом затор небольшой

Сейчас перед въездом затор небольшой

Фото: Елена КОСТРЫКИНА

МОРСКОЙ ПУТЬ

А еще для ликвидации заторов на Крымском мосту в Керчь пригнали большой десантный корабль. Он будет ходить с территории рыбного порта, и перевозить туристов через Керченский пролив, в случае возникновения больших пробок. В день судно будет делать 5 рейсов, за один раз БДК может взять на борт 40 легковых машин. Отмечается, что большой десантный корабль пригнали по поручению Владимира Путина. Также в порту Керчи находится паром «Керченский-2». Его введут в работу, как только появится необходимость. Такое решение принял министр транспорта России Виталий Савельев.

ТРАФИК УВЕЛИЧИТСЯ

По прогнозам министерства транспорта Российской Федерации, пик потока автотуристов со стороны Краснодарского края ожидают 16-17 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Затор уменьшается: пробка на Крымском мосту 11 июля

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 40 машин (подробнее)

КАРТИНА ДНЯСитуация на Крымском мосту