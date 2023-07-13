СК завел уголовное дело после взрыва с двумя пострадавшими в Феодосии

Следователи ищут причастных к преступлению, а также владельца мопеда. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Феодосии по факту взрыва возбуждено уголовное о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 19.00 12 июля на улице Земской. Блогер и общественник Александр Талипов отметил, что повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора. В его дворе горел мопед. Блогер предположил, что именно это транспортное средство и взорвалось. По его словам, радиус разлета деталей составил 200 метров. В СК отметили, что в результате взрыва пострадали две женщины. Обе попали в больницу. Сообщалось, чо владельца мопеда ищут.

В СК уточнили, что около седьмого подъезда дома №18 сдетонировало неизвестное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. Одной пострадавшей 61 год, а другой – 85 лет.

– На месте продолжает работать специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, в том числе – управления по расследованию особо важных дел, – говорится в сообщении.

Сейчас следователи ищут владельца мопеда и людей, причастных к преступлению, а также выясняют их мотивы. Сотрудники СК отрабатывают различные версии случившегося. Назначен ряд экспертиз, и проводятся дополнительные осмотры территории.

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