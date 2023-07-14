В смертельном ДТП с мотоциклом в Феодосии пострадали два человека

Авария произошла на Керченском шоссе. Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 14 июля, в Феодосии грузовой Mercedes сбил мотоцикл Kawasaki, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 11.00. Мужчина 1964 года рождения ехал за рулем Mercedes по Керченскому шоссе. Грузовик выехал со второстепенной дороги на главную. При этом водитель не уступил дорогу мотоциклу. В итоге Mercedes и Kawasaki столкнулись.

В результате ДТП погиб мотоциклист 1986 года рождения. Кроме того, в аварии пострадали пассажир двухколесного транспорта и водитель грузовика. Они получили травмы различной степени тяжести.

– На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются, – говорится в сообщении.

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