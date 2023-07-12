Со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»
Крымский мост сегодня - место, о котором гудят по всей стране. Виной всему пробка, которая образовалась на въезде на полуостров в начале июля. Прошло уже почти две недели, а новости последнего часа продолжают интересовать туристов.
Рассказываем, как выглядит Крымский мост сегодня, новости последнего часа. Так, утром 12 июля пробка на Крымском мосту снова уменьшилась.
Как сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту, очереди на проезд ожидает 115 машин. При этом со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет.
- В очереди со стороны Тамани 115 транспортных средств, - пишут в группе.
Напомним, в начале этой недели максимальная длина затора составила 1310 машин. Утром в понедельник время ожидания составляло шесть часов. Но абсолютный рекорд был установлен 3 июля, когда затор растянулся до 13 километров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Пять минут - и готово»: как проходит досмотр на Крымском мосту
Путь из Крыма и обратно по мосту 11 июля занял полтора часа (подробнее)