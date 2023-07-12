Со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Крымский мост сегодня - место, о котором гудят по всей стране. Виной всему пробка, которая образовалась на въезде на полуостров в начале июля. Прошло уже почти две недели, а новости последнего часа продолжают интересовать туристов.

Рассказываем, как выглядит Крымский мост сегодня, новости последнего часа. Так, утром 12 июля пробка на Крымском мосту снова уменьшилась.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА 12 ИЮЛЯ 2023

Как сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту, очереди на проезд ожидает 115 машин. При этом со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет.

- В очереди со стороны Тамани 115 транспортных средств, - пишут в группе.

Напомним, в начале этой недели максимальная длина затора составила 1310 машин. Утром в понедельник время ожидания составляло шесть часов. Но абсолютный рекорд был установлен 3 июля, когда затор растянулся до 13 километров.

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