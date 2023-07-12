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Общество12 июля 2023 8:45

Проезд ждут больше 100 машин: пробка на Крымском мосту 12 июля

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 115 машин
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Крымский мост сегодня - место, о котором гудят по всей стране. Виной всему пробка, которая образовалась на въезде на полуостров в начале июля. Прошло уже почти две недели, а новости последнего часа продолжают интересовать туристов.

Рассказываем, как выглядит Крымский мост сегодня, новости последнего часа. Так, утром 12 июля пробка на Крымском мосту снова уменьшилась.

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Как сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту, очереди на проезд ожидает 115 машин. При этом со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет.

- В очереди со стороны Тамани 115 транспортных средств, - пишут в группе.

Напомним, в начале этой недели максимальная длина затора составила 1310 машин. Утром в понедельник время ожидания составляло шесть часов. Но абсолютный рекорд был установлен 3 июля, когда затор растянулся до 13 километров.

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