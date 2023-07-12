Сбивает с ног и затапливает рынки: последствия жуткого ливня в Крыму 12 июля

За считанные минуты на дорогах появились огромные лужи. Фото: Соцсети

Начало июля встретило гостей и жителей Крыма жаркой и солнечной погодой. Мало того, что солнце раскаляло землю как горячую сковородку, так еще и море прогрелось чуть ли не до 27 градусов! Но на вторую неделю месяца лето подпортил холодный фронт. Он принес на полуостров сильные ливни, похолодание и шквалистый ветер.

По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, переменчивая погода продлится до конца недели, а к выходным лето снова вступит в свои законные права.

НЕОЖИДАННЫЙ ДОЖДЬ

Утро среды в крымской столице началось с туч. Грозовые облака густо заполонили небо над Симферополем, а около 11 утра пошел дождь. Осадки не прекращались около часа, но, по словам очевидцев, принесли немало проблем. За считанные минуты на дорогах появились огромные лужи, поэтому машины не ехали, а плыли по 30-сантиметровому слою воды. Из-за ливня на дорогах Симферополя также образовались пробки и затопило рынок в районе Москольца.

Ливень затопил рынок на Москольце Фото: Александра Тимощенко

- Мы в шоке. Дождь начался внезапно и за пару минут залил все торговые площадки. Хорошо, что у нас тут есть возвышенности, но нижним овощным рядам пришлось несладко. Там даже одну женщину потоком смыло, - рассказывает местная продавщица Зодие.

- Катастрофа какая-то! Весь город в пробках завис. Доехать сейчас куда-то почти невозможно, все стоит. Да и страшно гидроудар в автомобиле получить, - жалуются симферопольцы в соцсетях.

По информации Крымского гидрометцентра, дожи прекратятся сегодня в течение дня. 13 июля на полуострове снова выглянет солнце, а термометр днем покажет отметку 32 градуса. Однако на 12 июля в региональном главке МЧС уже выпустили штормовое предупреждение на ближайшие дни.

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