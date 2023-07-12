«Пошла низовка»: где в Крыму самое теплое море

8 и 9 июля территорию Крыма прошел тропический холодный фронт Фото: Евгения ГУСЕВА

В июле морская вода на Юге прогревается до самых комфортных температур. Именно в середине лета крымские пляжи облепляют туристы с разных уголков страны, купаются и загорают под ярким солнцем.

Крымское побережье сегодня, и правда, радует температурными показателями, но не везде. В одной части полуострова можно искупаться в воде 25 градусов, а в другой - освежиться в экстремально холодном море. Виной всему низовка - внезапное холодное течение, которое сгоняет холодную воду с глубины к берегу. Зайдешь - аж дрожь по телу!

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ЧЕРНОМ МОРЕ

Температура воздуха в начале июля по всему Крыма достигала отметки выше 35 градусов. Спасала только легкая одежда и надежда на дождь. Но как только летний зной сменил холодный фронт с ливнями и шквалистым ветром, местные и гости полуострова снова начали жаловаться на погоду. Из-за резкого перепада атмосферного давления изменилась и температура воды в Черном море.

- 8 и 9 июля территорию Крыма прошел тропический холодный фронт, поэтому на большей части полуострова прошли сильные грозовые дожди. В некоторых районах выпало до 22 мм осадков, а в Симферополе почти 50 мм, - рассказала синоптик.

По информации республиканского гидрометцентра, купаться сейчас можно и даже нужно. Но не везде. Самую теплую воду традиционно отмечают в Азовском море – 25 градусов. Также на Южнобережье и в Севастополе. Например, в Алуште и Ялте море прогрелось до 22-23 градусов, в городе-герое – до 24. В Керченском проливе и Черноморском отметки держатся на уровне 22-23 градусов. Но в Феодосии и Евпатории не покупаешься. Там термометры показывают слишком освежающие отметки – 15 и 16 градусов! Как рассказала заместитель начальника гидрометцентра республики Вероника Шенгелай на радио КП-Крым, из-за шторма и ливней там случился сгон воды или низовка.

Однако уже к выходным лето снова вступит в свои законные права, а температура днем поднимется до 38 градусов со знаком плюс!

Напомним, утро среды 12 июля в крымской столице началось с туч. Грозовые облака густо заполонили небо над Симферополем, а около 11 утра пошел сильный дождь.

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