СК проводит проверку по факту взрыва с двумя пострадавшими в Феодосии

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва в Феодосии, в результате которого пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 19.00 12 июля. Блогер и общественник Александр Талипов отметил, что повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора. В его дворе горел мопед. Блогер предположил, что именно это транспортное средство и взорвалось. По его словам, радиус разлета деталей составил 200 метров. Талипов рассказал, что в результате взрыва пострадали две женщины.

– Следователи и следователи-криминалисты работают на месте происшествия в Феодосии, где пострадали две женщины, – отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на улице Земской. По факту случившегося проводится проверка. В результате взрыва был поврежден припаркованный у многоэтажки мотоцикл. Обе пострадавшие женщины находятся в больнице.

– Их жизни и здоровью ничего не угрожает, – говорится в сообщении.

Владельца мотоцикла сейчас ищут. Следователи отрабатывают ряд версий случившегося. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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