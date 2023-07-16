В очереди к Крымскому мосту со стороны Кубани стоят 930 машин

Рекордным количеством со стороны Кубани стало 1400 машин. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

По состоянию на 20.00 16 июля в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 930 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 930 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи затруднений нет. Час назад ситуация была аналогичной.

Напомним, в 10.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 1200 автомобилей. Рекордное количество машин зафиксировали в полдень. Тогда в очереди со стороны Тамани стояли 1400 машин. Рекорд со стороны Керчи зафиксировали в 15.00 и в 16.00. Тогда в очереди насчитывалось 350 автомобилей.

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