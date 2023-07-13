Названы даты, когда увеличатся пробки перед Крымским мостом

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут увеличиться в период с 21 по 27 июля. Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в республике Владислав Антонов.

По его словам, основная часть заездов в санатории происходит с 1 по 5-6 число каждого месяца.

– Пиковые нагрузки были связаны именно с этим, – подчеркнул Антонов.

По его словам, следующий этап – это выезд отдыхающих. Это происходит с 21 по 27 числа.

– Может выстроиться некоторая очередь на выезд из Крыма на Крымском мосту. Это все прогнозируемо, – уточнил Антонов.

Напомним, по состоянию на 8:00 13 июля в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 620 автомобилей.