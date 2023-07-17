В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате ЧП, которое произошло на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, пострадал ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарском крае.

– Во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Для того, чтобы оказать всю необходимую помощь пострадавшему, кубанские медики готовят санавиацию.

– Ребенка доставят в краевое лечебное учреждение, – говорится в сообщении.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. Движение по транспортному переходу перекрыли. Людей просят выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы в целях безопасности. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме. К месту ЧП отправились следователи.