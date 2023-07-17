На Крымском мосту утром 17 июля остановлено движение из-за ЧП

Туристов и жителей полуострова попросили воздержаться от поездок по мосту. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Около 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, — написал он.

Глава республики отметил, что он поговорил с министром транспорта России Виталием Савельевым. Сейчас принимаются меры «для восстановления ситуации». На место ЧП выехал заместитель председателя Совета Министров республики Игорь Михайличенко.

Также Сергей Аксенов попросил всех «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Кроме того, глава Крыма попросил жителей и гостей республики воздержаться от поездок по Крымскому мосту и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы «в целях безопасности».

В освою очередь, советник главы республики Олег Крючков заявил, что в связи с ЧП на мосту туристам окажут всю необходимую помощь.

- В министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб, — уточнил Олег Крючков в своем телеграм-канале. Открыта горячая линия ведомства: 8 (800) 511-80-18.

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