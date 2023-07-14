Затор в обратную сторону: ждать ли пиковую ситуацию в середине июля на Крымскому мосту

В конце августа начинается активная фаза отъездов туристов в обратном направлении. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Лето в Крыму начинается еще в мае. Уже под конец весны на полуостров начинают лениво съезжаться отдыхающие, которые бронируют отели, санатории и гостевые дома. Но настоящий туристический бум обычно выпадает на июль. В это время столбики термометра показывают температуру выше +35, а горячий песок обжигает пятки. Вот народ и отправляется в отпуск. Но в этом году желающим отдохнуть в Крыму пришлось несладко. А все из-за бесконечной пробки на Керченском мосту.

ЖАРКОЕ НАЧАЛО ИЮЛЯ

Ее пик пришелся на начало июля. Затор на въезде на полуостров составлял 13 километров! Вереница из машин медленно тянулась вдоль трассы, а палящее солнце нагревало двигатели. Уже 4 июля затор уменьшился в два раза – до семи километров. Но не так давно министр транспорта РФ Виталий Савельев делился пугающими прогнозами о новой волне затора на въезде в Крым. По его словам, кульминация должна случиться 16-17 июля – то есть в ближайшие выходные. Так ждать ли пробку в середине июля?

ПОЕДУТ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Хоть те самые даты еще не наступили, транспортная проходимость на подъезде к полуострову радует. Пробки почти «рассосались», и только изредка на пунктах собирается по 100-200 машин. Среднее время ожидания – около 20 минут. Время досмотра зависит от количества провозимых вещей. А чтобы можно было быстро проехать, автомобилисты советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля. Однако выдыхать все же рано. По словам бывшего министра транспорта Республики Крым Анатолия Цуркина, ситуация на мосту еще долго будет держать в тонусе местные власти.

- Если смотреть на эту проблему с точки зрения развития ситуации, то тут стоит четко и ясно понимать, что из-за курортного сезона народ будет еще как минимум месяц ехать на полуостров в активной фазе прибытия – примерно до 15 августа, - говорит КП-Крым Цуркин. – Это как раз традиционное время отпусков, каникул, отдыха. Но что касается середины июля, то никакого пика мы не ждем, так как пробка будет образовываться и снова исчезать, как в последнее время.

Так как ситуацию уже сложно изменить, эксперт по перевозкам советует региональному Минтрансу обратить внимание на ожидаемую пробку на выезд из Крыма.

- Обычно в конце августа начинается активная фаза отъездов туристов. Время, когда весь отдых подходит к концу, а люди начинают покидать места релакса. Поэтому местные власти должны заранее подготовиться к километровым заторам, но уже в обратном направлении. Чтобы избежать проблем, распределять потоки транспорта нужно уже сейчас.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ?

Цуркин также добавил, что заторы можно предотвратить. Для этого нужно наладить взаимодействие регионального Министерства туризма с объектами размещения. Отельеры могут заранее предупреждать о выездах курортников, а также способах передвижения туристов.

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