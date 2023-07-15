Автобус «Симферополь – Латвия» врезался в столб в Краснодарском крае

Авария произошла на 36-м километре автодороги Краснодар – Ейск. Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Рано утром 15 июля на 36-м километре автодороги Краснодар – Ейск произошла дорожная авария. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, следовавший из Симферополя микроавтобус с 14 пассажирами вылетел с трассы и врезался в столб.

– Около 05:00 55-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes сообщением «Симферополь – Латвия» превысил скорость съехал с дороги и врезался в столб, – говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, пострадали двое пассажиров. Полицейские оказали людям всю необходимую помощь. В настоящее время движение восстановлено. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее стало известно о смертельном ДТП, случившемся рано утром в Брюховецком районе Краснодарского края. На 91-м километре дороги Краснодар – Ейск столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Предварительно, зерновоз вылетел на встречку, где в это время ехал автобус с 41 пассажиром, следовавший из Тулы в Анапу. В результате ДТП двое пассажиров автобуса погибли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В смертельном ДТП с мотоциклом в Феодосии пострадали два человека

Kawasaki попал под колеса грузовика (подробнее)