На Крымском мосту запустили реверсивное движение 18 июля

Транспорт курсирует по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Фото: кадр видео

В ночь на вторник, 18 июля, на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь, – отметил вице-премьер.

Хуснуллин рассказал, что была проведена диагностика состояния пролетов. Обследование показало, что транспорт можно запускать по мосту. Перед тем, как открывать движение, пролет дополнительно испытали.

– Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту, – сообщил Хуснуллин.

На поврежденных пролетах организовали временное освещение. В ходе ремонта его полностью восстановят.

В пресс-службе крымского МЧС сообщили, что движение запустили в 0.40. Министр транспорта республики Николай Лукашенко рассказал о ситуации по состоянию на 7.00.

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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По второй полосе – уже в ноябре (подробности)