Пробка образовалась со стороны Краснодарского края. Фото: чат автомобилистов "Крымский мост"

После ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 водителей просят воздержаться от поездок на полуостров по транспортному переходу через Керченский пролив.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, - написал глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Также он попросил всех «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

ЧП на Крымском мосту 17 июля: что делать туристам

Как отмечает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в связи с ЧП на Крымском мосту 17 июля туристам окажут всю необходимую помощь.

- В министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб, — уточнил Олег Крючков.

Для помощи туристам открыта «горячая линия»: 8 (800) 511-80-18.

После ЧП на Крымском мосту 17 июля образовались пробки

На подъездах к Крымскому мосту водителей разворачивают и просят выбирать для поездок альтернативные маршруты.

- Ребят, кто не верит фотографиям, видео, как всех разворачивают, как летят пожарные и скорые - стойте несколько часов, ваше дело, но вас тоже развернут. Всем добра, - пишут автомобилисты в чате «Крымский мост».

Однако многие туристы не верят и все еще стоят в пробке. Тем временем, начинают образовываться очереди на паромную переправу.

По информации администрации Темрюкского района, пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около 3 км.

Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту или предложили отказаться от поездки.

Ходят ли поезда после ЧП на Крымском мосту 17 июля

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщили в справочной «Южной пригородной пассажирской компании».

Пути объезда после ЧП на Крымском мосту 17 июля

Тех, кто хочет добраться в Крым 17 июля, просят выбирать альтернативные маршруты и ехать через сухопутный коридор. Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп на границе с Херсонской областью работают в обычном режиме.

Путь объезда Крымского моста. Фото: glav_most/telegram

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также поговорил с министром транспорта Виталием Савельевым, и сейчас принимаются меры «для восстановления ситуации».

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