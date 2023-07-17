Пробка образовалась со стороны Краснодарского края. Фото: чат автомобилистов "Крымский мост"
После ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 водителей просят воздержаться от поездок на полуостров по транспортному переходу через Керченский пролив.
- Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, - написал глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.
Также он попросил всех «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».
Как отмечает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в связи с ЧП на Крымском мосту 17 июля туристам окажут всю необходимую помощь.
- В министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб, — уточнил Олег Крючков.
Для помощи туристам открыта «горячая линия»: 8 (800) 511-80-18.
На подъездах к Крымскому мосту водителей разворачивают и просят выбирать для поездок альтернативные маршруты.
- Ребят, кто не верит фотографиям, видео, как всех разворачивают, как летят пожарные и скорые - стойте несколько часов, ваше дело, но вас тоже развернут. Всем добра, - пишут автомобилисты в чате «Крымский мост».
Однако многие туристы не верят и все еще стоят в пробке. Тем временем, начинают образовываться очереди на паромную переправу.
По информации администрации Темрюкского района, пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около 3 км.
Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту или предложили отказаться от поездки.
Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщили в справочной «Южной пригородной пассажирской компании».
Тех, кто хочет добраться в Крым 17 июля, просят выбирать альтернативные маршруты и ехать через сухопутный коридор. Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп на границе с Херсонской областью работают в обычном режиме.
Путь объезда Крымского моста. Фото: glav_most/telegram
Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также поговорил с министром транспорта Виталием Савельевым, и сейчас принимаются меры «для восстановления ситуации».
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