Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют более 2 тысяч человек

На месте инцидента работают все профильные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пожара, который произошел на полигоне в Кировском районе Крыма 19 июля, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, – отметил руководитель региона.

Аксенов уточнил, что в общей сложности там живут более 2 тысяч человек. На месте инцидента работают все профильные службы. Кроме того, развернут оперативный штаб. Его возглавил Аксенов.

– Прошу доверять только проверенным источникам информации, – призвал глава республики.

Как сообщалось ранее, 19 июля из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Ограничения действуют на участке со 118-го по 130-й километр. Сообщалось, что транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.

Напомним, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.