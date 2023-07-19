Пытались реанимировать полчаса: на пляже в Севастополе утонул 7-летний мальчик

Следственный комитет проводит проверку Фото: Андрей АБРАМОВ

Во вторник, 18 июля, на пляже «Омега» в Севастополе утонул семилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла днем. Местная жительница и четверо ее детей купались в море.

– Внезапно один из детей, 7-летний мальчик, начал тонуть, скрылся под водой, – рассказали в СК.

Ребенка оперативно вытащили спасатели. Они оказали мальчику первую помощь. Далее на место прибыла скорая. Медики проводили реанимационные мероприятия в течение 30 минут, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства трагедии.

– Будет дана оценка действиям матери по присмотру и надзору за несовершеннолетними, а также оперативным службам в части своевременного оказания помощи ребенку, – говорится в сообщении.

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