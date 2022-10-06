Маму двухлетней крымчанки, утонувшей в бассейне, обвинили в причинении смерти по неосторожности

В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие виновность женщины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымчанка, двухлетняя дочь которой утонула этим летом в бассейне, предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.п

Напомним, инцидент произошел 3 июля 2022 года в курортном поселке Николаевка, что под Симферополем. Девочка вместе с семьей отдыхала в одном из гостевых домов. Вечером родительница на некоторое время оставила дочь без присмотра, в это время ребенок упал в бассейн и, захлебнувшись водой, утонул.

- Следственным отделом по Симферопольскому району ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Крыма. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - говорится в сообщении.

Дело передано в суд.

Ранее КП-Крым писала, что взрослые, находившиеся рядом, быстро достали девочку из воды. Но, по роковой случайности, даже нескольких секунд хватило для гибели ребенка.

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