Погибла на глазах у родных: в Крыму 3-летняя девочка утонула в бассейне

Трагедия произошла в поселке Николаевка Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму произошла жуткая история. В поселке Николаевка Симферопольского района 3-летняя девочка утонула в бассейне.

- По предварительной информации, девочка 2019 года рождения вместе с семьей отдыхала в одном из гостевых домов в поселке Николаевка. Вечером 3 июля 2022 года ребенок упал в находившийся на территории бассейн, в результате чего малолетняя погибла, - рассказали «КП»-Крым в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ходе проверки ведомство установит все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению.

Также по факту трагедии проверку начало и ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник «КП»-Крым в правоохранительных органах рассказал, что родители девочки не являются туристами. Это крымчане, которые приехали отдохнуть в прибрежный поселок.

- В этом гостевом доме они отдыхали уже не в первый раз. По предварительным данным, девочка шла за руку с мамой (по другой версии с тетей). В какой-то момент ребенок вырвался и побежал в сторону бассейна, - рассказывает «Комсомолке» осведомленный собеседник.

Взрослые, находившиеся рядом, быстро достали упавшего в бассейн ребенка. Но, по роковой случайности, даже нескольких секунд хватило для гибели ребенка. Откачать девочку не успели.

Напомним, 12 июня в Сакском районе Крыма погибли двое детей - 4 и 5 лет. Мальчики катались на надувном матрасе, который перевернулся. Спасателям удалось найти только тело одного из детей.

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