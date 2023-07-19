На данный момент сотрудники профильных служб выясняют причины возгорания. Фото: Упрдор "Тамань"

В среду 19 июля 2023 из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма для движения автомобилей перекрыли трассу «Таврида». Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, сейчас на месте работают пожарные.

- В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида», - отметил он.

Временно перекрыт участок со 118-го по 130-й километр. Весь транспорт отправляют по дороге через Старый Крым и Первомайское.

Минтранс Крыма опубликовал схему объезда

Последние новости о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма

Сильный пожар охватил большую территорию, поэтому в ближайшее время будут эвакуированы более двух тысяч человек в селах Кировского района, уточнил Аксенов. На месте инцидента работают профильные службы и развернут оперативный штаб.

- Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, - отметил руководитель региона.

Причины пожара на полигоне в Крыму 19 июля

На данный момент сотрудники профильных служб выясняют причины возгорания. Власти призывают доверять только официальной информации о причинах пожара на полигоне в Крыму.

Схема проезда по трассе «Таврида» из-за перекрытия

Из-за пожара водителям придется объезжать перекрытый участок. Для этого власти опубликовали схему объезда трассы «Таврида» в Крыму 19 июля.

Во время движения со стороны Симферополя в районе поселка Первомайское в городе Старый Крым нужно свернуть с трассы «Таврида» на старую дорогу.

- Выезд на «Тавриду» - за Феодосией. Такой же маршрут - в обратном направлении, - написал в своем телеграм-канале Сергей Аксенов.

Что будет с эвакуированными

По информации регионального МЧС, под Феодосией будут эвакуированы жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Там проживает около 2225 человек.

- Эвакуированые будут размещены в ПВР: школа с. Первомайское и школа в Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым. МЧС РК просит граждан соблюдать спокойствие, в случае чрезвычайной ситуации, звонить по номеру 112, - отметили в пресс-службе МЧС.

Что происходит на месте пожара на полигоне в Крыму

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, с самого утра в восточной части полуострова проводится отселение жителей четырех сел. Их разместят во временных пунктах ориентировочно на сутки, пока полностью не ликвидируют пожар.

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