Автобусы тоже едут по альтернативному маршруту Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Почему перекрыли трассу «Таврида» в Крыму 19 июля 2023

Перекрытие трассы «Таврида» в Крыму 19 июля 2023 года произошло из-за пожара, который случился на полигоне в Кировском районе Крыма. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, планируется эвакуация около 2 тысяч человек. Автомобилисты и автобусы объезжают перекрытый участок. Публикуем схему объезда трассы «Таврида» в Крыму 19 июля.

Схема движения по трассе "Таврида" из-за перекрытия на участке со 118-го по 130-й километр

Схема объезда от Минтранса РК

Перекрытие трассы «Таврида» затронуло участок со 118-го по 130-й километр. Крымские власти объяснили, что теперь схема движения претерпела изменения - их нужно учитывать.

- При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, городе Старый Крым необходимо свернуть с трассы «Таврида» на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» - за Феодосией. Такой же маршрут - в обратном направлении, - написал в своем телеграм-канале Сергей Аксенов.

Схема движения транспорта, введенная на «Тавриде» 19 июля, будет действовать временно.

Как едут автобусы после перекрытия трассы «Таврида»: схема движения

Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, движение автобусов из-за перекрытия трассы "Таврида" по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия. Поезда тоже ходят по графику.

Напомним, утром 19 июля в Кировском районе Крыма произошел пожар на полигоне. Жителей четырех сел (это около 2 тысяч человек) на сутки эвакуируют. Схему движения по «Тавриде» изменили.

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