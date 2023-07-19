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Общество19 июля 2023 12:25

Услышали сильные взрывы, теперь сидим в неизвестности: как чувствуют себя крымчане, эвакуированные после пожара в Кировском районе

В пунктах временного размещения жителей Кировского района поставили раскладушки
Илья АНДРЕЙЧЕНКО
Жители Кировского района проснулись в половину пятого утра от звуков сильных взрывов

Жители Кировского района проснулись в половину пятого утра от звуков сильных взрывов

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

После пожара, который произошел утром 19 июля в Кировском районе Крыма, больше 2200 жителей местных сел эвакуировали. Их на сутки привезли в пункты временного размещения (ПВР), которые находятся в школах села Первомайское и поселка Кировское. Корреспондент КП-Крым узнал, как сейчас себя чувствуют эвакуированные люди.

Для них созданы все условия

Для них созданы все условия

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

РАЗБУДИЛИ ВЗРЫВЫ

- В половину пятого утра проснулась от звуков сильных взрывов, буквально через полчаса по селу стали ходить люди и сообщать о том, что готовится эвакуация, - рассказывает Валентина. Ее в составе первой группы эвакуированных вывезли из села Бабенково в Первомайскую школу.

Людей разместили в ПВР

Людей разместили в ПВР

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Страшно. Очень страшно, - делится с корреспондентом «КП» Варя, девочка 14-ти лет. - Особенно, когда были сильные взрывы, казалось, что сейчас дома все окна вылетят.

Варя из Криничек

Варя из Криничек

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Выбегая из дома для эвакуации, Варя успела забрать с собой собачку. Любимого питомца школьница держит на руках. Сельчане говорят, что в некоторых домах выбило окна взрывной волной, но осколки не долетали.

ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ И ГАРМОШКА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Сейчас в школе находятся чуть больше ста человек, их разместили в классах. Для прибывших открыли медицинский кабинет, один из классов отдали для маломобильных граждан. А еще здесь обустроили комнату матери и ребенка. Некоторые сельчане уехали к родственникам, часть не захотели покидать свои дома.

Жительница села Кринички со слезами на глазах рассказывает, что ее пожилые родители наотрез отказались покидать родное село.

- Я сейчас не знаю, что делать. Мои родители не захотели ехать, они старики, им нужна помощь, - говорит Галина. - Непонятно, что будет дальше. Говорят, что вечером нас увезут в Феодосию.

Женщина показала небольшой пакет, куда успели сложить документы и кое-что из вещей, времени собрать больше не было.

Несмотря на сложную ситуацию, жители сел не унывают. На лицах нет печали, но, конечно, тревожно.

Для крымчан готовят еду

Для крымчан готовят еду

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- У нас хозяйство осталось. Очень хочется, чтобы все побыстрее закончилось, - переживает жительница Приветного Наталья. Она гладит немецкую овчарку.

В это время из коридора доносится музыка - в центре, сидя на школьном стуле, мужчина играет на гармошке что-то веселое и задорное. Родители негромко общаются между собой, а дети рисуют и играют в настольные игры.

Местные не унывают

Местные не унывают

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

ПОВЕЗУТ В САНАТОРИЙ?

Останутся ли эвакуированные сельчане в школах на ночь, пока неизвестно.

- Говорят, что вечером нас перевезут в Феодосию, но это пока неточно, - рассказывает Сергей, житель села Бабенково.

Вариант, что люди останутся ночевать в школах, тоже продуман. В одном из кабинетов поставили раскладушки, а работники столовой уже приготовили обед. Эвакуированных покормили супом и макаронами, а утром вновь прибывшим организовали завтрак на скорую руку – молочный суп. Скоро займутся и приготовлением ужина.

На местах дежурят скорые

На местах дежурят скорые

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Напомним, из-за пожара на полигоне в Кировском районе утром 19 июля был перекрыт участок трассы «Таврида». КП-Крым публиковала схему объезда. В результате ЧП никто не пострадал. Временно эвакуированы в пункты временного размещения более 2 тысяч человек. Это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Причины случившегося установит следствие.

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