Услышали сильные взрывы, теперь сидим в неизвестности: как чувствуют себя крымчане, эвакуированные после пожара в Кировском районе

Жители Кировского района проснулись в половину пятого утра от звуков сильных взрывов Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

После пожара, который произошел утром 19 июля в Кировском районе Крыма, больше 2200 жителей местных сел эвакуировали. Их на сутки привезли в пункты временного размещения (ПВР), которые находятся в школах села Первомайское и поселка Кировское. Корреспондент КП-Крым узнал, как сейчас себя чувствуют эвакуированные люди.

Для них созданы все условия Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

РАЗБУДИЛИ ВЗРЫВЫ

- В половину пятого утра проснулась от звуков сильных взрывов, буквально через полчаса по селу стали ходить люди и сообщать о том, что готовится эвакуация, - рассказывает Валентина. Ее в составе первой группы эвакуированных вывезли из села Бабенково в Первомайскую школу.

Людей разместили в ПВР Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Страшно. Очень страшно, - делится с корреспондентом «КП» Варя, девочка 14-ти лет. - Особенно, когда были сильные взрывы, казалось, что сейчас дома все окна вылетят.

Варя из Криничек Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Выбегая из дома для эвакуации, Варя успела забрать с собой собачку. Любимого питомца школьница держит на руках. Сельчане говорят, что в некоторых домах выбило окна взрывной волной, но осколки не долетали.

ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ И ГАРМОШКА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Сейчас в школе находятся чуть больше ста человек, их разместили в классах. Для прибывших открыли медицинский кабинет, один из классов отдали для маломобильных граждан. А еще здесь обустроили комнату матери и ребенка. Некоторые сельчане уехали к родственникам, часть не захотели покидать свои дома.

Жительница села Кринички со слезами на глазах рассказывает, что ее пожилые родители наотрез отказались покидать родное село.

- Я сейчас не знаю, что делать. Мои родители не захотели ехать, они старики, им нужна помощь, - говорит Галина. - Непонятно, что будет дальше. Говорят, что вечером нас увезут в Феодосию.

Женщина показала небольшой пакет, куда успели сложить документы и кое-что из вещей, времени собрать больше не было.

Несмотря на сложную ситуацию, жители сел не унывают. На лицах нет печали, но, конечно, тревожно.

Для крымчан готовят еду Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- У нас хозяйство осталось. Очень хочется, чтобы все побыстрее закончилось, - переживает жительница Приветного Наталья. Она гладит немецкую овчарку.

В это время из коридора доносится музыка - в центре, сидя на школьном стуле, мужчина играет на гармошке что-то веселое и задорное. Родители негромко общаются между собой, а дети рисуют и играют в настольные игры.

Местные не унывают Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

ПОВЕЗУТ В САНАТОРИЙ?

Останутся ли эвакуированные сельчане в школах на ночь, пока неизвестно.

- Говорят, что вечером нас перевезут в Феодосию, но это пока неточно, - рассказывает Сергей, житель села Бабенково.

Вариант, что люди останутся ночевать в школах, тоже продуман. В одном из кабинетов поставили раскладушки, а работники столовой уже приготовили обед. Эвакуированных покормили супом и макаронами, а утром вновь прибывшим организовали завтрак на скорую руку – молочный суп. Скоро займутся и приготовлением ужина.

На местах дежурят скорые Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Напомним, из-за пожара на полигоне в Кировском районе утром 19 июля был перекрыт участок трассы «Таврида». КП-Крым публиковала схему объезда. В результате ЧП никто не пострадал. Временно эвакуированы в пункты временного размещения более 2 тысяч человек. Это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Причины случившегося установит следствие.

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