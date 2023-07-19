Можно проехать без пробок: обстановка на Крымском мосту 19 июля 2023

В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Фото: Юлия МАРКИНА

Теракт на Крымском мосту внес свои коррективы в планы жителей и гостей полуострова. 17 июля поздно ночью произошла атака украинских надводных беспилотников. В результате взрыва было повреждено дорожное полотно. Движение пришлось полностью остановить. Однако ночью 18 июля по мосту снова поехали машины. Сначала в тестовом режиме, а к утру вторника запустили реверсивное движение, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

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По состоянию на 19 июля, на автоподходе к мосту со стороны Тамани пробок нет.

- В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа, - отметили в оперштабе.

Также затруднений нет и на альтернативном сухопутном коридоре в сторону полуострова. Проезд КПП занимает, в среднем, около 15-20 минут. Периодически там можно заметить скопления автомобилей. Заторы возникают интервально - все зависит от потока транспорта.

Напомним, еще в начале июля на въезде в Крым собирались километровые очереди из туристов, которые ехали в отпуск. После теракта отдыхающих попросили воздержаться от перемещений, чтобы устранить последствия взрыва. К счастью, конструкции пролетов не пострадали. Но движение по мосту пришлось остановить на сутки. Людям предлагали ехать в Крым по альтернативным маршрутам через новые территории.

Две недели назад на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Своего пика трафик достиг 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров

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