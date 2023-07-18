После ЧП в Следкоме РФ завели уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт. Фото: Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

17 июля поздно ночью на Крымском мосту произошел страшный теракт. Два украинских беспилотника атаковали дорогу два надводных беспилотника. В тот момент по нему проезжала машина с семьей из Белгородской области. За рулем был 40-летний Алексей, рядом жена - 36-летняя Наталья Кулик, а сзади их 14-летняя дочка. Они ехали на долгожданный отдых в Крым, но, когда семья проезжала по автодороге, произошел взрыв. Кроссовер отбросило в сторону. Алексей и Наталья погибли на месте, дочка вылетела в лобовое стекло, но ей удалось выжить. Состояние школьницы было сложным, но сейчас за ее жизнь продолжают бороться в больнице Кубани.

ОФИЦИАЛЬНО ТЕРАКТ

После ЧП в Следкоме РФ завели уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт. По информации СУ СК РФ, его совершили спецслужбы Украины.

- Была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, - отметили в пресс-службе.

ДВИЖЕНИЕ ВОЗОБНОВИЛИ

Еще недавно на въезде в Крым собирались очереди из туристов, которые ехали в отпуск на полуостров. После теракта туристов попросили воздержаться от поездок, чтобы устранить последствия взрыва. К счастью, конструкции пролетов не пострадали. Но движение пришлось остановить на сутки. В ночь на 18 июля по мосту снова поехали машины. Сначала в тестовом режиме, а к утру вторника запустили реверсивное движение, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Так сейчас выглядит дорога по мосту. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

- Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь, - отметил вице-премьер.

Так, в чатах с оперативной информацией о ситуации на Крымском мосту появились первые отзывы от водителей:

- Всем привет! Заехали на досмотр в 8-27, прошли его за 18 минут. Все быстро, очень культурно и доброжелательно. Разрушений моста сильных, кстати, и не заметили. Реверсивное движение возглавляет машина ДПС, за ней все едут. В общем, все очень быстро! Машин мало. Всем сомневающимся-езжайте спокойно! – пишет Виктория из Ростова.

- На мост заехали со стороны материка в 7:15 и выехали в 7:30. Машин было мало, - отмечает Ксения з Челябинска.

СКОРОСТЬ ОГРАНИЧЕНА

По словам водителей, сейчас по мосту временно ограничена скорость движения. По всей полосе стоят таблички со знаками. На подъездах - 90 км/ч, а у досмотров - от 70 до 30 км/ч. Сотрудники ДПС, которые сопровождают колонны машин, советуют двигаться по трассе около 80 км/ч.

По состоянию на 11 утра 18 июля со стороны Тамани своей очереди ждут 400 машин. Время ожидания составляет около часа.

- В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Время ожидания более часа, - сообщают в чате оперативной информации по Крымскому мосту.

ПОМОЩЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Водителям и пассажирам помогают волонтеры и местные власти. Вот уже вторые сутки там дежурят добровольцы крымских отделений «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» и «Молодой гвардии». Вместе с ними там работают спасатели, которые в любой момент готовы прийти на помощь.

Чтобы водители могли отдохнуть, на трассах в двух направлениях обустроили перехватывающие парковки. Вдоль трасс открыли специальные площадки, на которых раздают питьевую воду и установлены биотуалеты.

РАБОТА ПЕРЕПРАВЫ

Свою работу также продолжает и Керченская паромная переправа. За сутки через нее перевезли 1956 человек, 705 автомобилей и 44 пассажирских автобуса. Всего было выполнено 16 рейсов.

- В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами, - отметили в Минтрансе РФ.

Также с сегодняшнего дня начинают курсировать дополнительные поезда по маршруту Керчь – Анапа и Анапа - Керчь. В пресс-службе транспортной компании уверяют, что все составы продолжают свою работу без задержек.

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