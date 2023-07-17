Туристы массово отменяют бронь: отельеры рассказали о ситуации после теракта на Крымском мосту 17 июля 2023

Минкурортов Крыма находится на связи с отелями и санаториями Крыма по вопросу продления проживания для туристов Фото: Виктор КЛЮШКИН

ЧП на Крымском мосту утром 17 июля повлияло на общее спокойствие в регионе. Сразу после случившегося на подъезде к полуострову произошел транспортный коллапс. Однако в Минтрансе РФ туристам советуют ехать на полуостров через новые территории.

Сразу после происшествия на Крымском мосту срочно закрыли проезд для всех видов транспорта. Также не работала и паромная переправа. Но к девяти утра движение поездов снова возобновили, а через час Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме.

СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ

Из-за того, что июль традиционно считается периодом отпусков и отдыха, в этом месяце многие пытались попасть на полуостров. Но курортникам, которые собрались провести пару недель на берегу Черного моря, пришлось несладко из-за бесконечной пробки на Керченском мосту. Затор на въезде составлял больше десяти километров! Вереница из машин с переменным успехом медленно тянулась вдоль трассы. Позже пробка уменьшилась, но 17 июля на мосту произошел взрыв.

В связи этой с ситуацией многим туристам пришлось поменять свои планы и остаться в Крыму еще на несколько дней. Поэтому Министерство курортов и туризма республики вошли в положение, а местные санатории и отели предложили продлить им проживание с большими скидками.

Туристам предлагают альтернативные маршруты через новые территории. Фото: glav_most/telegram

- Минкурортов Крыма находится на связи с отелями и санаториями Крыма по вопросу продления проживания для туристов в случае необходимости и возможности заезда автотуристов, приехавших позже из-за следования по сухопутному маршруту через новые регионы, - отметили в пресс-службе.

ПОЧТИ 100% ОТМЕНЫ БРОНИ

Как рассказал президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, после ЧП началась экстренная отмена брони.

- Туристы, которые планировали свой отдых буквально в ближайшие дни, и уже направлялись в сторону полуострова, начали звонить, писать и всяческими способами отменять свою бронь. Это логично и ожидаемо. Однако есть и те, которые ждут до конца дня, когда ситуация прояснится, - отметил Пылов.

По его словам, некоторые туристы переносят даты бронирования на следующую неделю или на несколько дней, закладывая дополнительное время на дорогу до Крыма.

Также для курортников отельеры предлагают специальные предложения на период до двух недель. Об этом КП-Крым сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

- С самого утра получаем звонки по отмене брони. Пока что не можем сказать, что они носят массовый характер, так как въезд и выезд с полуострова не полностью заблокирован. Чтобы помочь тем, кто не может вовремя выехать, мы даем суперскидки на проживание до двух недель, - отмечает Стамбульникова.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ЧП НА КРЫМСКОМ МОСТУ 17 ИЮЛЯ 2023

Заметим, гостей и жителей полуострова просят воздержаться от поездок через Крымский мост. Для этого лучше выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы или оставаться в средствах размещения.

Туристы, которые планировали ехать на полуострова через мост, выбрали для себя несколько путей решения. Кто-то остановился в отелях Краснодара, а кто-то поехал по трассе через новые регионы.

- Мы стояли в пробке ночью. Потом произошла вся эта ситуация, поэтому решили временно заселиться в средства размещения Темрюкского района. Для тех, кто ехал в Крым, у отельеров специальные условия по скидкам. Нам предложили минус 50%, - рассказывает Анастасия из Челябинска.

Для помощи туристам в Минкурортов развернули оперативный штаб с актуальной и оперативной информацией.

Телефон горячей линии 8(800) 511-80-18. Обращения также принимаются в официальном телеграм-канале министерства и в аккаунтах ведомства в социальных сетях «Вконтакте» и «Однокласники».

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