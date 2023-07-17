Следователи отправились к месту ЧП на Крымском мосту

Фото: Инфоцентр Крымский мост

Сотрудники Следственного комитета отправились к месту ЧП, которое произошло на Крымском мосту в понедельник, 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место отправилось руководство крымского СК, группа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Они проведут следственные действия в связи с инцидентом на мосту.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. Движение по транспортному переходу перекрыли. Людей просят выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы в целях безопасности. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме.