СК завел уголовное дело о теракте на Крымском мосту

Это преступление совершили украинские спецслужбы
Фото: Олег ЗОЛОТО
В связи с ЧП на Крымском мосту, которое произошло в ночь на понедельник, 17 июля, Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В СК подчеркнули, что теракт совершили украинские спецслужбы. В результате инцидента повредилась одна из секций Крымского моста.
– Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, – говорится в сообщении.
В результате теракта также пострадала их несовершеннолетняя дочь. Ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь. СК проведет необходимые экспертизы.
– Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления, – отметили в ведомстве.
Напомним, около 145-й опоры Крымского моста 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно, и добавили, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
После 5-часового простоя на Крымском мосту возобновилось движение поездов
Состав, следовавший из Симферополя в Москву, отправился в сторону Кубани (подробности)