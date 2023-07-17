СК завел уголовное дело о теракте на Крымском мосту

Это преступление совершили украинские спецслужбы Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи с ЧП на Крымском мосту, которое произошло в ночь на понедельник, 17 июля, Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК подчеркнули, что теракт совершили украинские спецслужбы. В результате инцидента повредилась одна из секций Крымского моста.

– Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, – говорится в сообщении.

В результате теракта также пострадала их несовершеннолетняя дочь. Ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь. СК проведет необходимые экспертизы.

– Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления, – отметили в ведомстве.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно, и добавили, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.

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