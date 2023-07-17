После 5-часового простоя на Крымском мосту возобновилось движение поездов

Будет ли поезд нагонять расписание, пока неизвестно. Фото: правительство Республики Крым

В понедельник, 17 июля, движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновилось. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

– Движение железнодорожного транспорта возобновлено, – говорится в сообщении.

Поезд, следовавший из Симферополя в Москву, отправился в сторону Кубани. В оперштабе отметили, что состав простоял более 5 часов.

– Будет ли он нагонять расписание, пока неизвестно, – говорится в сообщении.

Ранее в РЖД сообщили, что поезда, графики которых задержали из-за происшествия на Крымском мосту, начинают вводить в расписание.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме.