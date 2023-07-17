После ЧП на Крымском мосту повредилось дорожное полотно

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После ЧП, которое произошло на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, повредилось дорожное полотно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

– Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, – отметили в ведомстве.

При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В СМИ появилась информация о повреждении опор моста. В министерстве эти данные не подтвердили. В настоящее время продолжается обследование состояния Крымского моста.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. Движение по транспортному переходу перекрыли. Людей просят выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы в целях безопасности. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме. К месту ЧП отправились следователи.