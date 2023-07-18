За сутки через Керченскую переправу перевезли 2,3 тысячи пассажиров

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За сутки через Керченскую переправу перевезли почти 2,3 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

В настоящее время Керченская переправа работает в штатном режиме. В Минтрансе подчеркнули, что штормовых предупреждений нет. За сутки по состоянию на 7.00 паромы перевезли в обе стороны 2281 пассажира, 158 вагонов, 8 автобусов и 881 автомобиль, в том числе, 226 легковушек.

Напомним, Керченская паромная переправа приостановила свою работу ранним утром. Причиной для этого стало ухудшение погоды. Скорость ветра в Керченском проливе достигала 17 м/с. Позднее переправа снова начала работать.