Керченская переправа возобновила работу 18 июля

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Во вторник, 18 июля, Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Переправа приостановила свою работу ранним утром. Причиной для этого стало ухудшение погоды. Скорость ветра в Керченском проливе достигала 17 м/с. Позднее переправа снова начала работать.

– По состоянию на 6.10 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Оно осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. В 7.00 никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было.