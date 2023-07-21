Что происходит с туристическим сезоном в Крыму после масштабных ЧП и теракта на мосту

Каждый туристический сезон в Крыму уникален Фото: Михаил ПАТЛИС

Еще неделю назад туристический рынок Крыма осторожно радовался росту пробок перед досмотром на Крымский мост и росту броней на отдых в июле и августе. Лето уже перевалило за экватор, и для заработка осталось не так много времени, а прожить нужно до следующего сезона. Теперь брони падают, отказы растут, и настроения в туристической сфере тревожные – то ли закрываться до лучших времен, то ли кооперироваться и просить помощи.

СКОЛЬКО УПАДЕТ В КАЗНУ

Сколько Крым зарабатывает на туристах, точно сказать не может никто. Официально в республиканскую казну зачисляются налоги гостиниц и санаториев, без учета выручки кафе, парикмахерских, такси и еще множества занятых в обеспечении комфортного отдыха людей.

Часть туристов решили отказаться от отдыха в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

- Вокруг туристической сферы еще 50 отраслей так или иначе функционируют, - поясняет министр курортов и туризма Крыма Владимир Волченко. - По официальным данным Федеральной налоговой службы, 10% совокупного дохода республики - это туризм. А на самом деле, по экспертным оценкам, это минимум 30% за счет растущих продаж топлива, подакцизных товаров, алкоголя, а также в общепите, экскурсионной деятельности и так далее. По самым скромным подсчетам, в Крыму так или иначе с туристической сферой связано порядка 300 тысяч человек. Смело можно умножать это на всех членов семьи, и получится практически половина населения Крыма. Поэтому очень важно, чтобы туристический сезон состоялся, чтобы раздвигались «крылья сезона», и чтобы мы были максимально круглогодичными.

Сейчас Минкурортов озадачено переориентировкой туристического потока с Крымского моста на сухопутный маршрут вдоль Азовского моря и жалобами туристов, которые из-за теракта на мосту и многочисленных ЧП решили отказаться от отдыха на полуострове и просят вернуть предоплату. По железной дороге в Крым по-прежнему добраться тяжело, несмотря на заверения в подтягивании всех резервов и открытии максимального числа направлений - билетов на крымском направлении нет.

Отелям нечем возвращать авансом оплаченный отдых Фото: Анна КИРИЕНКО

- Шесть ежедневных поездов по нашей просьбе все-таки появилось, прежде всего из Москвы, которая стала основным логистическим хабом. Но, к сожалению, пока еще нет ежедневного поезда, например, из Адлера, либо Минеральных Вод. А эти города, где сохранено авиасообщение. Это связано с ограниченными пропускными способностями железной дороги, - поясняет министр.

ВОЗВРАЩАТЬ НЕЧЕМ

Представители отельного бизнеса пока не понимают, каким образом возвращать средства отдыхающим, отказавшимся от поездки в Крым. С одной стороны, сложно упрекнуть людей, опасающихся за свою жизнь и здоровье, и решивших не рисковать. С другой – денег у отелей нет.

Некоторые отдыхающие откровенно радуются свободным пляжам Фото: Анна КИРИЕНКО

- Обычная сейчас ситуация – это внесение авансом от 10 до 20% от стоимости отдыха, и здесь большая проблема, - отмечает президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. - Отели, находясь в стесненных финансовых обстоятельствах после провального июня, потратили эти средства на текущие расходы, и вернуть им просто не из чего. И если мы начнем вводить мораторий на возвраты, как это было во время ковида, и опять выезжать за счет людей, которые сделали эти предоплаты, доверие на рынке будет уничтожено. Люди 10% не хотели платить, а сейчас они укрепятся во мнении, что вообще не нужно никаких предоплат делать, и мы потеряем возможность гарантированных броней и вся система продаж, которая складывалась несколько лет, будет разрушена.

За счет чего осуществлять возвраты – не понятно. Внутренний туристический рынок не настолько большой, чтобы экономически урегулировать ситуацию. Отели итак делают акции для крымчан с минимальной наценкой, чтобы иметь оборотные средства.

Есть еще надежда, что сезон состоится Фото: Анна КИРИЕНКО

- Если бы, например, всем отельерам в начале сезона и в начале года сказали «ориентируйтесь на внутренний поток», уверяю, что 90% бы не открылись, потому что ориентироваться на местный рынок в 2 миллиона человек нелогично. Какой из них процент готов отдыхать, и за какие деньги - это тоже вопрос, это вызов. Проанализировать спрос очень сложно, ориентироваться в продажах только на него - бессмысленно. По цене снижать дальше некуда. Продавать за рубль то, что стоит 1 000, какой смысл? Только накапливать убытки. Сейчас момент очень серьезный, нужно очень аккуратно двигаться. Понимаю, надежда есть, что поток сохранится, но оценить реально никто не может, в каком объеме он будет. А отельерам сейчас нужно принимать решение, работать или закрыться.

ТУРИСТЫ ЕДУТ К МОРЮ

Тем не менее очереди со стороны Тамани для въезда на Крымский мост никуда не делись, и сотни автомобилей ждут прохода, досмотра и продвижения в колонне в режиме реверсивного движения по мосту. Так будет вплоть до сентября, пока не восстановят одну нитку для двухстороннего движения. Часть автотуристов отправилась в путь через Мариуполь и Мелитополь, делясь своими впечатлениями – дорога отличная, АЗС мало, нужен запас бензина, воды и наличных на текущие расходы. Военных не снимать, документы держать наготове, вопросов лишних не задавать. На КПП к такому наплыву легкового транспорта оказались, мягко говоря, не готовы, и основной затор возникает уже въезде в Крым. Но здесь нужно помнить, что работают три пункта пропуска – «Армянск», «Перекоп» и «Чонгар».

- Мост для Украины давно мишень, и ее западными партнерами сформулирован тезис, что надо сделать содержание Крыма невыносимым для России. Еще после 2014 года это возникло. На это направлена, в том числе, попытка создать нам товарный дефицит, топливный дефицит, людей запугать, чтобы курортный сезон сорвать, - отмечает политолог Денис Батурин. – В эти дни люди только-только поехали в Крым, о чем свидетельствовали очереди. Но судя по тем цифрам, по тем сообщениям, которые я читал, отмены бронирования минимальные. То есть люди понимают, что опыт есть, и после прошлого теракта было решение, будет оно и сейчас.

По подсчетам специалистов, для того, чтобы считать курортный сезон состоявшимся, в Крым на отдыха должны приехать не менее 2,5 миллионов отдыхающих.

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