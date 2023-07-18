Ждут неделю и закрываются: что будет с отелями после теракта на Крымском мосту 17 июля 2023

Туристы повально отменяют свои брони, а перспективы загрузки остаются слабыми Фото: Александра Тимощенко

В начале июля отпускники, которые планировали отдохнуть на юге, рванули в Крым. Из-за этого на подъездах к полуострову образовалась длинная пробка. Затор составлял больше десяти километров! Вереница из машин с переменным успехом медленно тянулась вдоль трассы. Позже пробка уменьшилась, но 17 июля на мосту произошел взрыв.

Теракт на Крымском мосту пошатнул спокойствие на полуострове и сильно поменял планы многих туристов. Особенно тех, кто только планировал свой отдых. Кто-то развернулся и уехал домой, были и те, кто отправился по альтернативному маршруту, кому-то же пришлось продлить отдых и остаться в Крыму еще на несколько дней. Поэтому Министерство курортов и туризма республики вошло в положение, а местные санатории даже предложили огромные скидки. Но прогнозы на ближайшее будущее не радуют. Многие владельцы гостиничного бизнеса все еще пытаются хоть как-то удержать курортников, но есть и те, кто опустил руки.

- Пока цены никто не понижает. Продолжается текущая работа. Некоторые объекты запланировали мероприятия по удержанию туристов. Но, скорее всего, у нас будет другая рефлексия из-за того, что нарастает количество аннуляций, а количество брони практически полностью прекратилось. Поэтому динамика заставит владельцев гостиничного бизнеса принимать другие решения - например, полностью закрыться, - говорит КП-Крым президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

ЖДУТ, ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ

Он также отметил, что отельеры пока находятся в стадии ожидания и не принимают поспешных решений, так как сейчас нужно посмотреть на развитие ситуации.

- Нужно понять, как изменятся транспортные потоки, какая будет пропускная способность моста, сколько машин и сколько туристов может попасть в Крым. Чтобы понимать, насколько уменьшились наши возможности по логистическим моментам, - добавляет он.

ОДНА БРОНЬ - ШЕСТЬ ОТМЕН

Судя по данным сайтов бронирования, динамика неутешительная. Туристы повально отменяют свои брони, а перспективы загрузки остаются слабыми. Так, на сегодняшний день соотношение брони и аннуляций - 1:6. Отменяют свой отдых обычно семьи и те, кто покупал дорогие номера для отдыха.

Что интересно, в первые недели июля в гостиницах отметили положительные темпы бронирования. Отдыхающие активно вносили предоплаты и направлялись в сторону Крыма. Динамика нарастала и радовала отельеров. Но после 17 июля все резко изменилось.

НЕ ВЫДЕРЖАТ И ЗАКРОЮТСЯ

- Были даже те, кто решил поднять цены сразу после теракта. Это были отели, которые занимаются динамическим ценообразованием и находятся на востоке полуострова. Они либо отменяли акции, либо накручивали стоимость. Но в конце недели мы ждем информацию о снижениях, а в последствии – даже о раннем закрытии объектов из-за отсутствия спроса, - сообщает Пылов.

Еще одной проблемой президент ассоциации назвал возврат денег. Так как бронь часто осуществляется за счет предоплаты, в скором времени перед отельерами встанет вопрос о том, что туристы начнут требовать средства обратно. Но деньги по цепочкам продаж уже давно ушли в бизнес, а их владельцы потратили их на поддержание работы объекта. Некоторые гостиницы попросту не смогут вернуть деньги, и им придется закрыться.

Если аннуляция бронирования крупных объектов размещений в начале недели доходит почти до 100%, то в малых отелях все не так плохо. Как рассказала КП-Крым председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, за два дня отменили бронь около 20% туристов.

- Но здесь нужно учитывать, что отели и так были загружены на половину. Больше всего забронировано номеров на Южном берегу и на Востоке Крыма. Даже сейчас нам удается отложить бронь на более поздний период. Цены не упали, но есть спецпредложение на период до двух недель - скидки до 50%. Например, номер на двоих раньше стоил 6400 рублей, а сейчас мы продаем его за 3200 рублей, - отмечает она.

Владельцы турбизнеса все же ждут и надеются, что ситуация поскорее придет в норму. Тем более в ночь на 18 июля по мосту снова поехали машины. Сначала в тестовом режиме, а к утру вторника запустили реверсивное движение, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Поэтому отдыхающие снова едут в сторону Крыма, а отельеры, затаив дыхание, ожидают хоть какую-ту загрузку объектов.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЫХ ЗА НОЧЬ

Ялта - от 2400 до 6500 рублей;

Керчь - от 2300 до 3300 рублей;

Евпатория - от 2000 до 5000 рублей;

Феодосия - от до 1900 рублей до 3500 рублей.

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