24 июля Крым атаковали беспилотники ВСУ
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Крым атаковали беспилотники ВСУ, есть попадание в склад боеприпасов. Рассказываем что известно об атаке украинских беспилотников на Крым 24 июля 2023 года.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил об атаке дронов ВСУ, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.
– В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, – написал Аксенов.
Он добавил, что на местах работают все профильные службы. Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Власти республики приняли решение об эвакуации населения из пятикилометровой зоны вокруг места ЧП в Джанкойском районе. Людей разместят в пунктах временного размещения.
– По предварительной информации, пострадавших нет, – добавил Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил, что в целях безопасности в Джанкойском районе приостановили движение поездов, также перекрыта трасса Джанкой – Симферополь. Схемы объезда опубликуют на официальных информационных ресурсах министерства транспорта Республики Крым.
Как уточнили в Минтрансе РФ, после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, железнодорожное движение в Джанкойском районе, ранее приостановленное в целях безопасности, возобновлено.
В Минобороны РФ уточнили, что ночью 24 июля киевский режим пытался осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам в Крыму. 14 БПЛА подавлены средствами РЭБ, из них 11 упали в акватории Черного моря. Еще три упали на территории полуострова. Еще три дрона уничтожены средствами ПВО. Пострадавших после атаки беспилотников нет.
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