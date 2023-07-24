24 июля Крым атаковали беспилотники ВСУ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Крым атаковали беспилотники ВСУ, есть попадание в склад боеприпасов. Рассказываем что известно об атаке украинских беспилотников на Крым 24 июля 2023 года.

ПОДРОБНОСТИ АТАКИ УКРАИНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ НА КРЫМ 24 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил об атаке дронов ВСУ, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

– В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, – написал Аксенов.

Он добавил, что на местах работают все профильные службы. Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОХОДИТ ПОСЛЕ АТАКИ БПЛА НА КРЫМ 24 ИЮЛЯ 2023

Власти республики приняли решение об эвакуации населения из пятикилометровой зоны вокруг места ЧП в Джанкойском районе. Людей разместят в пунктах временного размещения.

– По предварительной информации, пострадавших нет, – добавил Сергей Аксенов.

Аксенов сообщил, что в целях безопасности в Джанкойском районе приостановили движение поездов, также перекрыта трасса Джанкой – Симферополь. Схемы объезда опубликуют на официальных информационных ресурсах министерства транспорта Республики Крым.

ВОЗОБНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ ДЖАНКОЙ-СИМФЕРОПОЛЬ ПОСЛЕ АТАКИ БПЛА НА КРЫМ

Как уточнили в Минтрансе РФ, после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

ВОЗОБНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В ДЖАНКОЙСКОМ РАЙОНЕ ПОСЛЕ АТАКИ БЕСПИЛОТНИКОВ НА КРЫМ

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, железнодорожное движение в Джанкойском районе, ранее приостановленное в целях безопасности, возобновлено.

МИНОБОРОНЫ: ВСУ АТАКОВАЛ КРЫМ 17 БЕСПИЛОТНИКАМИ, ПОСТРАДАВШИХ НЕТ

В Минобороны РФ уточнили, что ночью 24 июля киевский режим пытался осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам в Крыму. 14 БПЛА подавлены средствами РЭБ, из них 11 упали в акватории Черного моря. Еще три упали на территории полуострова. Еще три дрона уничтожены средствами ПВО. Пострадавших после атаки беспилотников нет.

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