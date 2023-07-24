Беспилотники летят, но туристы едут: что происходит в Крыму после атак со стороны ВСУ

На пляжах ЮБК, несмотря на тревожную обстановку, многолюдно Фото: Александра Тимощенко

Неделя вновь началась с тревожных событий. Утром 24 июля 17 украинских беспилотников атаковали Крым. В Минобороны РФ подтвердили - ночью киевский режим пытался осуществить террористическую атаку.

Большинство дронов подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 11 из них упали в акватории Черного моря, три уничтожили средствами ПВО, а три аппарата все же упали в Крыму. Существенных разрушений, и пострадавших, как отмечают местные власти, после атаки, слава богу, нет. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, враг попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Там произошло возгорание. Кроме того, обломки БПЛА упали на частный дом в Кировском районе. Пострадавших после атаки нет.

Жителей Джанкойского района эвакуировали из пятикилометровой зоны от места, где горит склад с боеприпасами. Люди пока что в пунктах временного размещения. Где им приходится ждать хороших новостей, власти не разглашают, чтобы там было безопасно.

В первые несколько часов после ЧП в Крыму приостановили движение поездов и частично перекрыли трассу Джанкой-Симферополь. И как только специалисты Минобороны, МЧС и дорожных служб обследовали нужные участки, поезда, автобусы и машины снова пустили по привычным маршрутам. Все выдохнули в очередной раз, но только не представители туристического сектора.

ТУРИСТЫ ЕДУТ, НО ОСТОРОЖНО

Беззаботному отдыху на полуострове не способствует напряженный информационный фон, который сильно обострился на прошлой неделе после теракта на Крымском мосту.

- Обычная сейчас ситуация – это внесение авансом от 10 до 20% от стоимости отдыха, и здесь большая проблема, - отмечает президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. - Отели, находясь в стесненных финансовых обстоятельствах после провального июня, потратили эти средства на текущие расходы, и вернуть им просто не из чего.

Тем временем, уровень бронирования постоянно скачет. Как отмечают отельеры, туристы планируют свой отдых буквально с колес. Как только возникают тревожные новости, бронь отменяется, если новостной фон хотя бы немного стабилизируется, снова поступают звонки и заявки. Самый пик отмен был 17-18 июля, потом эта волна утихла.

- Уровень бронирования у нас нестабильный. Могу сказать, что в севастопольских отелях, которые находятся около набережной, возле воинских частей, загрузка всего 10%. Видимо, люди боятся. Те объекты, что ближе к центру города, загружены примерно на 60%. И еще одна тенденция - в этом сезоне в Крым едут завсегдатаи, которые каждый год отдыхают у нас, несмотря ни на что. «Свеженькие» туристы, конечно, побаиваются. И, конечно, часто приезжают местные, - рассказывает об особенностях сезона председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Сейчас Минкурортов озадачено переориентировкой потока с моста на сухопутный маршрут вдоль Азовского моря и жалобами туристов, которые из-за теракта на мосту и многочисленных ЧП решили отказаться от отдыха на полуострове. По железной дороге в Крым по-прежнему добраться тяжело, несмотря на заверения в подтягивании всех резервов и открытии максимального числа направлений - билетов на крымском направлении нет.

- Шесть ежедневных поездов по нашей просьбе все-таки появилось, прежде всего из Москвы, которая стала основным логистическим хабом. Но, к сожалению, пока еще нет ежедневного поезда, например, из Адлера, либо Минеральных Вод. А это важно, потому что из этих городов сохранено авиасообщение. Это связано с ограниченными пропускными способностями железной дороги, - поясняет министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Тем не менее, очереди со стороны Тамани для въезда на Крымский мост никуда не делись, и сотни автомобилей ждут прохода, досмотра и продвижения в колонне в режиме реверсивного движения.

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