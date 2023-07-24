Запас терпения и питьевой воды: как ездить в Крым по «сухопутному коридору»

На блокпостах просят предъявить документы водителя и пассажиров. Фото: чат "Сухопутный путь в Крым"

После теракта на Крымском мосту 17 июля автомобилисты стали осваивать сухопутный маршрут от Крыма до Ростовской области. Грузовики начали ездить по нему еще после предыдущего теракта в октябре прошлого года, когда взрывчатку спрятали в фуре под видом полиэтиленовой пленки. С тех пор проезд по мосту был доступен только для легкового транспорта, и какими бы долгими не были ожидания досмотра, автотуристы не хотели ехать посуху, опасаясь прилетов или инцидентов на дороге.

Ситуация поменялась с понедельника. Пока специалисты определяли степень разрушения конструкций Крымского моста после атаки морских дронов, автомобилистам предлагали отправиться через Ростов в Мариуполь и дальше вдоль берега Азовского моря прямиком в Крым. Надо сказать, что власти новых регионов оперативно отреагировали на возрастающий поток транспорта и отменили действие комендантского часа для проезда по дороге Мариуполь-Мелитополь-Геническ-Джанкой, а «Яндекс-навигатор» стал прокладывать путь для автомобилистов по новым территориям. Чтобы ускорить процедуру, даже прохождение паспортного контроля отменили при выезде из Крыма в Херсонскую область и въезде из Ростовской в ДНР. Но для выезда из новых территорий паспортный контроль пройти все-таки придется.

Дорога двухполосная, но укатана новым асфальтом. Фото: чат "Сухопутный путь в Крым"

ВОЗНИКАЮТ ПРОБКИ

«Пионеры» сухопутного маршрута стали делиться своими впечатлениями. На дорогу уходит 5-6 часов с учетом очередей на КПП. Асфальтовое покрытие отменное, позволяет уверенно идти на скорости по свободным от блокпостов и населенных пунктов участкам. Заправленного в Таганроге топливного бака хватает, чтобы добраться в Крым или в обратном направлении. С мобильной связью, как и предупреждали, проблемы, поэтому маршрут в навигаторе нужно скачивать заранее, пока есть мобильный интернет, или переключать вручную операторов связи в настройках.

- Надо понимать, что вы въезжаете в регионы, которые находятся на военном положении, - отмечает военный волонтер, блогер Алексей Живов. - В этих регионах на севере идут боевые действия, и ехать там как по какой-то российской глубинке нельзя. Первое, что должно быть с собой, - это запас терпения и питьевой воды, потому что с учетом резко возросшей нагрузки на эту дорогу там стали возникать пробки около городов и на погранпереходах, на пунктах пропуска. Нужно вовремя выполнять требования военных и не качать права. Если военнослужащие просят что-то сделать, показать документы, показать багаж, выйти из машины, это нужно сделать просто спокойно.

ЛУЧШЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ОБОРУДОВАННЫХ УЧАСТКАХ

Еще один немаловажный совет - не останавливаться на необорудованных участках трассы. Для этого есть специально определенные площадки для отдыха и АЗС, которые встречаются через 50-100 км пути.

- Помните о том, что полис ОСАГО не работает, и автомобили водить нужно аккуратно, быть внимательным на дороге и не попадать в аварии, потому что непонятно, каким образом потом этот ущерб будет компенсирован. Детям и самим не выходить в поля, в леса. И на берег Азовского моря тоже, там некоторые пляжи теоретически могут быть еще заминированы, и если там не видите людей, лучше на этот пляж не соваться, - предупреждает Живов. - Крайне нежелательно снимать российские вооруженные силы, ни солдат, ни технику. Тем более, если уже сняли, нигде это не выкладывайте. Потому что идут боевые действия, вооруженные силы регулярно проводят какие-то передислокации, и противник абсолютно не должен знать, что и куда мы везем, по крайней мере, помогать ему в этом не надо.

Бетонные блоки остались со времен активных беовых действий и мешают проезду. Фото: Анатолий Цуркин\Telegram

ДВИЖЕНИЕ МОГУТ ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ

Автотуристы делятся фото полей подсолнечника, который зреет в Приазовье, и впечатлениями от разрушенного Мариуполя. Конечно, многие здания уже разобраны, выстроены новые дома. Но запах гари до сих пор витает в воздухе, как и возвышается бетонный апокалипсис «Азовстали». Увидеть это воочию - уже получить заряд адреналина и осознать близость угрозы. Поэтому, когда на погранпереходах звучит «воздушная тревога», все беспрекословно выполняют команды отъехать от КПП на несколько километров.

- Просим обратить внимание всех водителей легкового, грузового транспорта, туристов, двигающихся через Крымский мост и сухопутный коридор: для вашей безопасности и противодействия возможным угрозам движение на вышеуказанных маршрутах может краткосрочно, временно приостанавливаться, - подчеркивает экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин. - Главная цель - безопасность людей.

Навигатор показывает, что разницы по времени - ехать через мост или посуху - особой нет. Фото: чат "Сухопутный путь в Крым"

Автомобилистов просят быть внимательными. Жара и раздражительность - не лучшие попутчики для безопасного проезда.

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