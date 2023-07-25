Ялта, август, а на пляже мы с тобой одни: что происходит на Южном берегу после ЧП на Крымском мосту

В Крым приезжают люди с разных уголков России Фото: Александра Тимощенко

В начале июля отпускники, которые планировали отдохнуть на юге, рванули в Крым. Из-за этого на подъездах к полуострову образовалась длинная пробка. Затор - больше десяти километров. Вереница из машин с переменным успехом медленно тянулась вдоль трассы. Уставшие туристы выкладывали в соцсети грустные фото, но не сдавались. Тем более в Кубань пришли дожди, а южный берег Крыма радовал отличной погодой и теплым морем. Но ЧП на Крымском мосту пошатнуло спокойствие на полуострове – впрочем, последствия оказались не столь удручающими, как ожидали отельеры. Перед перекрытым мостом развернулись те, кто только планировал поездку и ничего не забронировал. Кто-то уехал домой, другие отправились по альтернативному маршруту. Некоторые решили продлить отдых и остаться в Крыму еще на несколько дней. Тем, кто все же доедет, местные санатории предложили большие скидки. Задержавшимся курортникам бесплатно продлили проживание. Доля отказов от бронирования составила около 10%.

Настроение туристов спокойное Фото: Александра Тимощенко

- Пока цены никто не понижает. Есть акции, какие-то мероприятия планируются. Но отмена брони, конечно, есть, а количество новых заказов ниже. Отельеры пока находятся в стадии ожидания и не принимают поспешных решений, так как сейчас нужно посмотреть на развитие ситуации, понять, как изменятся транспортные потоки, какая будет пропускная способность моста, сколько машин и туристов может попасть в Крым, - рассказал президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ

Впрочем, цены не снижают именно сейчас. По сравнению прошлым годом они и так не выросли – а обычно увеличение составляет около 10% . Ситуацией с мостом воспользовались гостиницы на востоке полуострова - там цены на номера взвинтили, но, по данным представителя ассоциации, не получили взрывной рост клиентов. Снижают стоимость в небольших отелях, но при длительном размещении. Возьмешь проживание от двух недель - скидка 50%, не 6 400 за номер на двоих, а 3 200. Чуть лучше ситуация и у частников: местные жители признаются, что бронирований у них изначально было меньше, зато случайный поток клиентов вырос. При этом цена за ночь небольшой комнаты составляет от 800 рублей за человека (без удобств). Квартира стоит так же, как мини отель – от 3 500 за ночь.

Некоторые отели могут закрыться из-за недостатка туристов Фото: Александра Тимощенко

ПУСТУЮТ ШЕЗЛОНГИ, НО НЕ МЕСТО У МОРЯ

А вот пляжи на Южном берегу Крыма (ЮБК) наполнены неравномерно. Крупные города – Ялта, Алушта все же привлекают массу туристов, а в небольших курортных городках вроде Алупки, Гурзуфа, Ливадии сейчас можно почувствовать атмосферу уединения за меньшую плату. Аренда жилья даже дешевле, найти комнату можно за 1 000 рублей на двоих, мини-отели стоят от 1800 за сутки. В Ялте центр притяжения – Массандровский пляж. Здесь больше всего людей, кто на гальке, кто на подстилках. Но лежаки вдоль забора почти все свободны, платить не хотят (цена на шезлонг здесь высокая, от 300 до 500 рублей). Еще в начале лета по набережной один за другим ходили местные зазывалы - кто на катере покататься приглашал, кто модные косы заплести или татуировку нарисовать. Были даже тренеры по сапсерфингу и дайвингу. Что угодно за ваши деньги! Но сейчас город притих. Иногда по громкоговорителю доносятся предложения об экскурсиях в открытом море, но набрать людей сложно – либо не хотят, либо проходят мимо. Пустуют и дорогие люксовые объекты, сейчас не особо нужны. А вот вечером на мягких креслах многие устраиваются с кальянами. В кафешках и местных фудкортах работа кипит! Даже в будние дни отдыхающие заказывают еду, напитки и вальяжно попивают коктейли. Море - чистое и прозрачное. Но цены кусаются. Впрочем, для ЮБК это привычно. За обычный кофе среднего размера придется заплатить около 200 рублей, лимонад, колу или мохито можно найти за 180-250, а небольшой шарик мороженого стоит как три чая – 240. За всем этим выстраивается длинная очередь.

На Массандровском пляже отдыхает много курортников Фото: Александра Тимощенко

Самый известный пляж в Ялте - Приморский. Несколько лет назад здесь сделали ремонт: обустроили смотровую площадку, несколько стильных кафе. Сюда попадаешь сразу, как спускаешься с главной прогулочной улицы: надо только свернуть направо и войти под арку. Туристы, которые приплывают в Ялту на катерах, сначала путают и думают, что пляж рядом с пристанью. Там тоже купаются люди, но удовольствия мало: грязь, громко объявляют посадку на прогулочные катера. А вот на Приморском уютно, чисто, много кафе… и людей. Цены здесь ниже, чем на Массандре. За 120 рублей можно, как и годом ранее, купить чебурек, за 80 стакан лимонада. Аренда лежаков - 200, но пользуется услугой мало кто. Желающих катают на банане (700 рублей с человека), водном парашюте (от 2 000). Прямо здесь сдают в аренду сапы (1000 за два часа катания), вечером на гальке появляются кресла-мешки и зонтики, пляж превращается в ресторан на открытом воздухе.

Отдыхающие не хотят платить деньги за развлечения Фото: Александра Тимощенко

ОТДЫХ БЕЗ НОВОСТЕЙ

Настроение у туристов спокойное. Многие даже не вникают в новостную повестку и лишний раз не заглядывают в интернет, чтобы не портить себе отдых. Недалеко от главной улицы Ялты припаркована целая куча машин с материковыми номерами. Всматриваюсь в регионы - а там Краснодар, Пермь, Москва, Питер и даже Уфа!

- Мы вообще в Крым решили спонтанно приехать как раз за день до ЧП на мосту. Заселились, а на следующий день узнали все новости. Было страшно, даже хотели экстренно уезжать, но потом поняли, что ничего не грозит. Пока еще отдыхаем, обратно уже на следующей неделе отчалим, - говорит девушка лет 25-ти из Ростова.

- Уже четвертый день здесь, пока все нравится. За год цены ни на что не выросли: ни в столовой, где мы в прошлом году обедали, ни в магазинах. Мы специально сняли комнату с кухней – днем готовим чаще всего, вечером два раза ходили в рестораны. На двоих чек ниже почти в два раза, чем в Москве, - говорит еще один гость побережья Данил.

На Приморском пляже стало меньше отпускников Фото: Александра Тимощенко

ДЕШЕВЫХ ВИТАМИНЧИКОВ НЕ БУДЕТ

В прошлом году туристов в Крыму радовали дешевые херсонские фрукты. Взять можно было по цене раза в два меньше, чем местные. Но в этом году лавочку прикрыли: здешние фермеры жаловались на нечестную конкуренцию. На материке нет проблем с водой – а тут системы орошения не поставишь, а значит в ценовой борьбе неминуемо проиграешь. Так что в этом году цены обычные. Инжир продают за 250 рублей кило, персики - 150. Ежевика – 450. Помидоры – 100, яблоки – 90. Но инжир можно найти и самому буквально на улицах в Ялте. А к концу августа уже можно отыскать и алычу, и грецкие орехи, правда, зеленые и пачкающиеся йодом.

На набережной в Ялте немноголюдно Фото: Александра Тимощенко

ДЕНЕЖКИ

Жилье:

Однокомнатная квартира - от 1000 до 3000 рублей в сутки Небольшая гостиница - от 2500 до 5500 (еще есть хостелы, по 650 за койку). Пятизвездочный отель – 20 000 – 40 000 рублей

Средний чек на человека в заведениях:

Обед в столовой - 400 – 800 рублей В кафе - 800 – 14 рублей В ресторане – 1500 – 2500 рублей

Пляжные услуги:

Аренда шезлонга – 200 - 500 рублей в день

Зонт – 1200 рублей

Бунгало – 1500-2000

Развлечения:

В час:

Детские аниматоры –700 рублей

Сапы – 1200 – 2000

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запас терпения и питьевой воды: как ездить в Крым по «сухопутному коридору»

«Комсомолка» собрала советы экспертов и автомобилистов (подробнее)