Минобороны сообщило об атаке вражеских безэкипажных катеров на корабль Черноморского флота

Патрульный корабль Черноморского флота России «Сергей Котов» Фото: кадр из видео

В ночь на 25 июля в 370 километрах на юго-запад от Севастополя корабль Черноморского флота пытались атаковать два безэкипажных катера вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

– Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, – говорится в сообщении.

Оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения на дистанции 800 метров и 1 км. Никто не пострадал.

Отметим, 19 июля в Минобороны сообщили, что «Сергей Котов» обнаружил в 180 км северо-восточнее пролива Босфор сорванную дрейфующую украинскую мину. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем.

Напомним, 24 апреля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор украинские быстроходные катера атаковали разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Атака провалилась, все три катера были уничтожены. Моряков, отбивших вражескую атаку, представили к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова.

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