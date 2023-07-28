В Севастополе похоронили мотострелка и артиллериста, погибших в ходе СВО

Оба военнослужащих родились в городе-герое. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В пятницу, 28 июля, в Севастополе простились с рядовыми Денисом Клочковым и Денисом Васильевым, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Сегодня проводили в последний путь еще двух наших воинов: рядовых Дениса Сергеевича Клочкова и Дениса Юрьевича Васильева, – отметил градоначальник.

Клочков родился в Севастополе. Он закончил школу №38, а затем отучился на токаря. Севастополец работал на разных предприятиях. В сентябре 2022 года Клочкова призвали по мобилизации. Он был мотострелком. Клочков погиб в районе села Вербовое на Запорожском направлении.

Васильев также жил в Севастополе. Он учился в школе №48, Нахимовском кадетском училище в Санкт-Петербурге, а затем закончил Севастопольский филиал университета имени Плеханова. Срочную службу Васильев проходил в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты. Далее севастополец служил по контракту и выполнял задачи в Сирии. Затем Васильев ушел в запас. В сентябре 2022 года жителя города-героя призвали по мобилизации. Он был артиллеристом. Военнослужащий погиб в районе поселка Алешки Херсонской области.

– Будем помнить наших героев! – заключил севастопольский губернатор.

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