В Крыму «Лада» врезалась в дерево: погибла женщина, ее 9-летний сын в больнице

По факту случившегося проводится проверка. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В пятницу, 28 июля, в Джанкойском районе «Лада Калина» врезалась в дерево, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла в 15.40. Женщина 1982 года рождения ехала за рулем «Лады» со стороны села Октябрь в сторону Майского. Водитель не справилась с управлением. Из-за этого легковушка врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель погибла. Кроме того, в аварии пострадал сын женщины. Пострадавшего увезли в больницу.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – отметили в МВД.

В пресс-службе прокуратуры Крыма отметили, что пострадавшему ребенку 9 лет.

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МВД и прокуратура проводят проверку (подробности)