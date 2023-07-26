Первой на продажу пойдет «Юлия»: на крымских рынках появились местные арбузы

Спелый арбуз определяют по ярким полосочкам Фото: Анна КИРИЕНКО

Летом люди в Крыму делятся на две категории: одни говорят, что до августа есть арбузы нельзя, другие же приводят аргументы против этого. Обе стороны клянутся в любви к сочной, сладкой и вкусной ягоде, и поэтому одни готовы запастись терпением и ждать, а их оппоненты не собираются отказывать себе в удовольствии разрезать первый арбуз уже в мае.

- Если бы не майские дожди, мы бы уже в начале июня приступили к сбору урожая, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства из Красногвардейского района Константин Сорокин. – Мы во время посадки в апреле на ноль попадали, так что в этом году урожай поздний. Да и мало посеяли арбуза в этом году из-за холодов. В Крыму, я считаю, самое благоприятное место для выращивания этой бахчевой культуры, потому что здесь подходящая для этого климатическая зона. И по России мы выходим с урожаем позже всех. У нас уборка полей заканчивается в сентябре, когда уже нигде на бахче ничего не лежит. Самый поздний арбуз - это Крым.

Сорт «Чёрный принц» совсем без косточек с яркой и сладкой мякотью Фото: Анна КИРИЕНКО

СОЛНЦЕ И ВОДА — ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ

Этой ягоде для роста нужны солнце и вода. Солнца в Крыму в избытке, чего о воде не скажешь. Без полива бахча расти не будет, поэтому фермеры стараются использовать земли рядом с водоемами, реками, или хотя бы с подземными водами на небольшой глубине. Привязка к воде играет в условиях Крыма с арбузами злую шутку – они начинают «сгорать». Так на профессиональном сленге звучит грибковое поражение ягоды - фузариоз, который поганит всю делянку, где растет арбуз. И надо менять посадки, выбирать другие культуры, но под поливом земель не так уж много. Вот и изобретают селекционеры новые способы выращивания арбуза, чтобы химикатами не травить и урожай получить.

Ранний сорт «Юлия» первым отправится на прилавки Фото: Анна КИРИЕНКО

- Методика выращивания у нас не семечкой, как делают большинство, а рассадой. Она на подвое - корневая система тыквенная, а уже к ее ростку прививается арбуз. У тыквенных более сильная корневая система, до 5 метров уходит в глубину. Соответственно, растения сильнее не подвержены болезням. Потому что в Крыму главная проблема - нет севооборота, потому как нет большого количества орошаемых земель. А на подвое мы можем на одном и том же участке до 5 лет подряд выращивать арбузы и собирать по 25-30 тонн с гектара, - подчеркивает Сорокин.

ПОКА ЧТО АРБУЗЫ ПРОДАЮТ ПО 35 РУБЛЕЙ ЗА КИЛО

Стоит такой кустик арбуза на тыкве недешево – 50 рублей. По этой причине фермер собирается построить теплицу для выращивания рассады непосредственно в Крыму, а пока за ней надо ездить в Краснодар или Волгоград. Конечно, это увеличивает конечную стоимость арбуза для потребителя, и в этом году его продают по 35 рублей за 1 кг. Но это самый простой, обычный полосатый арбуз сорта Karistan или Юлия. А есть еще Orange King с желтой мякотью, и «черный принц» Style, без косточек и очень сладкий. Это уже премиум-сорта, которые поедут из Крыма дальше на материк.

В Крыму сбор урожая арбузов продлится до конца сентября Фото: Анна КИРИЕНКО

- Доезжают до разных городов, в зависимости от договоренностей производителя - и в Екатеринбург, и в Санкт-Петербург, и в Москву. Сколько уедет, пока сказать сложно, основной объем только-только пошел. В прошлом году собрали 13 тысяч тонн, в этом году пока не понятно. Выращивание бахчевых государством не поддерживается, тут сами производители решают, высевать или рискованно, - поясняет начальник управления растениеводства Минсельхоза Крыма Офеля Димакова.

Зеленый хвостик арбуза говорит, что его недавно сорвали с грядки Фото: Анна КИРИЕНКО

Арбузами заняты поля в Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском и Раздольненском районах. С полей у дороги ими не торгуют, весь урожай оптом забирают торговые сети, и сами фермеры считают, что с придорожных развалов арбузы покупать не стоит. Ведь для борьбы с «выгоранием» арбуза чаще всего используют химикаты, а не покупают рассаду на крепком тыквенном подвое. И тут уж время созревания роли не играет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смотрите на полосы: Как выбрать спелый и безопасный арбуз в августе в Крыму

Фермеры раскрыли профессиональные секреты, как выбрать спелый и безопасный арбуз в Крыму (подробнее)