ФСБ пресекла попытку Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота

Силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная служба безопасности пресекла попытку Киева совершить теракт на корабле Черноморского флота РФ, на борту которого находились высокоточные ракеты. Задержан украинский агент. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

- В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Уточняется, что силовики изъяли у украинского агента два самодельных взрывных устройства, масса которых в тротиловом эквиваленте составляет около килограмма.

На данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела. Задержанному военнослужащему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Как отметили в ЦОС ФСБ, речь идет об уголовных делах по статьям «Террористический акт», «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Разглашение сведений, составляющих государственную тайн» и «Государственная измена».

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