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Происшествия27 июля 2023 10:58

ФСБ пресекла попытку Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота

ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточное оружие
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота РФ

Силовики пресекли попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота РФ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная служба безопасности пресекла попытку Киева совершить теракт на корабле Черноморского флота РФ, на борту которого находились высокоточные ракеты. Задержан украинский агент. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

- В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Уточняется, что силовики изъяли у украинского агента два самодельных взрывных устройства, масса которых в тротиловом эквиваленте составляет около килограмма.

На данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела. Задержанному военнослужащему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Как отметили в ЦОС ФСБ, речь идет об уголовных делах по статьям «Террористический акт», «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Разглашение сведений, составляющих государственную тайн» и «Государственная измена».

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