В Евпатории ЗАЗ сбил мопед: пострадали водитель и пассажир

Оба пострадавших попали в больницу. Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 28 июля, в Евпатории ЗАЗ «Шанс» сбил мопед Honda Dio, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в шесть вечера. 40-летний мужчина ехал за рулем авто по улице Короленко со стороны Вольной. На перекрестке с улицей 2-й Гвардейской Армии водитель не уступил дорогу Honda. В итоге ЗАЗ сбил мопед, за рулем которого находился 22-летний молодой человек. Он ехал по главной дороге со стороны улицы Первомайской в сторону Короленко.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мопеда получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Оба пострадавших попали в больницу. Фото: пресс-служба МВД по РК

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