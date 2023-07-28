Погода на Крымском полуострове не устает удивлять. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Июль 2023 года продолжает испытывать крымчан на прочность. В начале месяца туристы изнемогали от жары в многокилометровых пробках, а в его конце природа «порадовала» отдыхающих и местных жителей очередным «сюрпризом». Вечером 27 июля летний зной сменился на настоящую бурю. Полуостров накрыли ливни и грозы невероятной силы, которые удивили даже привыкших к непредсказуемой летней погоде крымчан.

«Комсомолка» публикует последствия сильного ливня в Крыму 27 июня 2023 года.

Потоп в Крыму 27 июля 2023 года

Непогода в конце июля 2023 года, надо сказать, наступила не неожиданно. Еще в середине недели синоптики предупреждали местных жителей о том, что на полуостров надвигается настоящая буря. Экстренные службы Крыма и Севастополя объявили штормовое предупреждение. Ожидались сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 35 метров в секунду.

Прогнозам экспертов суждено было сбыться. Уже днем 27 июля 2023 года в некоторых городах полуострова жара сменилась дождем. А к вечеру погода окончательно испортилась. Небо затянули тучи, а автомобилисты мечтали поскорее добраться до дома.

- Тридцатиградусная жара уже порядком надоела, скорее бы похолодание, - мечтали крымчане.

Тучи затянули небо еще днем Фото: Ирина ГЕРЦ

Бойтесь своих желаний!

Поздним вечером 27 июля 2023 года южная погода показала себя во всей красе. Начался сильнейший ливень, но поначалу местные жители не придали этому значения. Но уже через несколько минут стало понятно, что последствия могут быть хуже, чем ожидалось.

Вместе с дождем пришел град, который стучал в окна и выбивал москитные сетки. А те, кто не успел добраться домой, были вынуждены в прямом смысле плыть по улицам - дороги превратились в реки.

Последствия сильного ливня в Крыму 27 июля 2023 года

Ливень на Крымском полуострове не утихает уже несколько часов.

- Что-то по-настоящему до ужаса прекрасное. Ослепительная молния захватывает все небо, освещая верхушки гор, которых не видно в темноте, - пишут подписчики в социальных сетях.

Однако вместе с красотой, приходят и последствия. Так, в Севастополе на проспекте Генерала Острякова сорвало облицовку с одной из многоэтажек. Обломки рухнули на детскую площадку, где лишь чудом никто не пострадал. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, ситуация находится под контролем управляющей компании.

Последствия ливня устаняют коммунальные службы. Фото: Tg-канал врио вице-губернатора Севастополя Евгения Горлова

- На Генерала Острякова 167А упала облицовка здания на детскую площадку. Никто не пострадал. УК «ИнтерУют» контролирует ситуацию, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Облицовка здания отлетела на детскую площадку. Фото: "Подслушано в Севастополе"

Не выдержали последствий непогоды и подстанции - без электричества остались Корабельная сторона и Ластовая бухта.

- В результате ухудшения погодных условий действиями защит на районных подстанциях отключилась электроэнергия в нескольких районах города Севастополя. Аварийные бригады ООО «Севастопольэнерго», ФГУП 102 ПЭС Минобороны России работают на местах, - отметил Евгений Горлов.

Автомобили тонут в воде. Фото: "Подслушано Севастополь"

Что происходит в Крыму из-за непогоды 27 июля 2023 года

В результате сильного ливня 27 июля 2023 года затопило торговые центры, а транспорт буквально ушел под воду.

Затопило торговые центры. Фото: "Подслушано в Севастополе"

- Пока ехали домой, наш троллейбус буквально затопило! Вода лилась из каждой щели, было как-то не по себе, - делится одна из пассажирок общественного транспорта.

- Град прорвал москитную сетку. Сочувствую тем, кто сейчас находится на улице, - пишет в соцсетях жительница Судака.

А в Севастополе жителям улицы Гоголя повезло и того меньше - они попросту не могли выйти из подъезда. Вода, скопившаяся у входа, не позволяла даже открыть дверь.

Из подъезда летом 2023 года выйти проблематично. Фото: "Подслушано в Севастополе"

Когда закончится непогода в Крыму и Севастополе в июле 2023 года

Резкое похолодание крымчан ждет на протяжение всей пятницы, 28 июля 2023 года.

- Вечером 27 июля атмосферный фронтальный раздел вызовет локальные грозовые дожди, - рассказывала «КП-Крым» начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Тем не менее, уже на выходных - 29 и 30 июля - в Крым вернется лето. Осадков в эти дни не ожидается.

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